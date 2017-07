El combo peor cosecha pero mejor clima en EE.UU. terminó presionando a la soja

El precio de la soja cerró en terreno negativo en el Mercado de Chicago, tras un pronóstico de buen clima que contrarrestó un reporte del Departamento de Agricultura local (USDA por sus iniciales en inglés) que mostró que la condición de la cosecha de la oleaginosa en Estados Unidos se deterioró más que lo esperado.

El precio de la tonelada de soja bajó u$s 6,34, un 1,78 por ciento, y terminó a u$s 364,78.

El precio de la tonelada de trigo cayó u$s 5,42, un 2,86%, y concluyó a u$s 174,17. El precio de la tonelada de maíz disminuyó u$s 3,35, un 2,19% y terminó a u$s 150,48.

"La soja llegó a negociarse con alzas de hasta u$s 9 por tonelada en la sesión nocturna para luego alterar su rumbo y mostrar retrocesos de u$s 4 por tonelada", precisó en informe la corredora de granos Zeni.

Según Zeni, "el mercado pasó a inclinarse por los pronósticos climáticos más benignos por sobre el deterioro de los cultivos en áreas agrícolas de EE.UU.".

La corredora puntualizó que "mientras el USDA sorprendió con un fuerte deterioro de los cultivos, el mercado comenzó a ponderar con mayor relevancia las mejoras meteorológicas".

"Un clima más amigable colaboraría en revertir la caída en la condición de la oleaginosa. La conducta de los fondos de inversión acentúa los movimientos en las cotizaciones ante fundamentos contrapuestos, dando como resultado un aumento de la volatilidad", añadió.

Los pronósticos mantienen su previsión de un descenso de las temperaturas para los próximos 6-10 días que ayudaría al mantenimiento de los perfiles de humedad. De acuerdo al trabajo, "se anticipan lluvias dispersas y beneficiosas para el centro-sur de Iowa y norte de Missouri al cierre de la semana".

"El USDA señaló que un 29% de los lotes se encuentra en formación de vainas ingresando en el período más crítico. Lo más destacado hace referencia al corte de 4 puntos en la condición de buena a excelente que quedó en el 57%. De esta manera, crece la brecha interanual que ya se ubica en 14 puntos porcentuales. Los mayores ajustes se dieron en los estados de Illinois y Kentucky", completó el trabajo.