El chivo expiatorio de la Fed: Trump acusa al banco en plenas elecciones

"La búsqueda de un chivo expiatorio es la más sencilla de todas las expediciones de cacería", afirmó en cierta ocasión Dwight Eisenhower, presidente número 34 de EEUU, una consigna que aplica a la perfección su sucesor número 45, Donald Trump. Son tantos los culpables de las cosas que salen mal en la vida del magnate devenido en mandatario, que uno ya pierde la cuenta de tantos que hay en la lista.

Justamente, el último llegado a la colección privada de Trump es Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal, quien cometió el "pecado" de seguir la lógica del máximo organismo monetario estadounidense: defender su independencia respecto de los otros poderes del Estado y aplicar medidas de política en función de la coyuntura económica y las expectativas futuras.

El problema es que las últimas decisiones de la Fed, que consistieron en elevar la tasa de interés de referencia de manera regular desde hace un par de años (ya van seis subas desde marzo de 2017 y los analistas prevén una séptima para dentro de un mes), comienzan a afectar a la marcha de la economía estadounidense, y siembran cada vez más dudas sobre el futuro del incomparable rally alcista que (todavía) viven los mercados financieros, el más largo de la historia.

Desacreditar a todos

Para Trump, quien se comprometió desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2016 a recuperar la gloria económica perdida, cualquier señal que se parezca a desaceleración económica debe ser combatida por todos los medios. Lo que incluye desacreditar a todo aquel que se interponga en su camino. Ya sean organismos como la Fed, empresas como Harley Davidson, cuando anunció que mudaba parte de su producción fuera del país, o países como China, el mayor adversario comercial a nivel mundial.

Hace un mes atrás, la última suba de tasas que elevó el piso al 2% provocó un nuevo ataque de ira presidencial: "El problema viene de la Fed, que está cometiendo el error al mostrarse tan estricta. Creo que se volvió loca", disparó Trump en una entrevista para la televisión. "La economía se encuentra en niveles récord y no quiero desacelerarla ni siquiera un poquito, particularmente cuando no tenemos problemas con la inflación", agregó el presidente.

Precisamente, ahí está la explicación de por qué hoy la Fed "rinde" tanto como chivo expiatorio, frente a la gran masa de estadounidenses que este martes tiene que decidir si renueva, en las elecciones de mitad de mandato, la mayoría parlamentaria del oficialismo. En momentos en que comienzan a surgir las dudas en Wall Street respecto de un inminente cambio de tendencia en el mercado, no hay nada mejor que buscar responsabilidades en otro lado.

Falta de transparencia

En opinión de Gregory Daco, de la consultora Oxford Economics, "Trump se defiende de manera preventiva en caso de que la economía se dé vuelta. Se trata de un mensaje simple y eficaz dirigido a sus votantes, teniendo en cuenta las elecciones legislativas y, sobre todo, las presidenciales de 2020. La Fed no goza de simpatía porque tiene la reputación de no ser transparente".

A Janet Yellen, su antecesora en el cargo, le reservaba varios de sus dardos preferidos cuando la acusaba de beneficiar a Hillary Clinton durante la campaña electoral. Sin embargo, para muchos analistas hoy existiría un deseo del gobierno de acotar la independencia de la Fed, o directamente de destituir a su presidente, algo que la ley no explicita.

Consultado recientemente sobre un posible despido de Powell, Trump se mostró evasivo, pero sin dejar de criticar al organismo: "No lo sé. Todo lo que digo es que no estoy contento con la Fed, porque [Barack] Obama [su predecesor, N.del R.] tenía tasas de interés cercanas a cero". La gran diferencia con el gobierno anterior era que la economía todavía se encontraba recuperándose de la mayor crisis de los últimos 90 años, mientras que hoy existen pleno empleo y suficientes señales de un principio de recalentamiento económico.

Regreso al paraíso

Lo que pasa es que Trump es consciente de cuánto necesita que la economía siga creciendo al máximo, porque es la única manera de sostener su promesa de regreso al paraíso industrial. La reforma impositiva aprobada a fines del año pasado impulsó las ganancias de las empresas (a costa de aumentar los enormes niveles de déficit fiscal y endeudamiento público), mientras que la guerra comercial declarada contra China y la Unión Europea sirve de pantalla para que los votantes del magnate crean que está defendiendo sus fuentes de trabajo (aunque, en realidad, el efecto sea el opuesto porque el comercio mundial se retrae).

Para Trump, un fanático del manual del buen populista, las consecuencias de sus actos no son tan importantes como sostener a toda costa las condiciones ideales para alcanzar la reelección dentro de dos años. Para ello, hoy la Fed se convierte en un obstáculo en su camino y, a la vez, en un perfecto responsable del impacto negativo de sus medidas populistas. Dentro de este contexto, cualquier exabrupto o amenaza pueden servir para influir en la independencia del organismo. De acuerdo con Daco, "Si la Fed decide no elevar la tasa en diciembre próximo, los mercados se preguntarán si no hubo presiones políticas, algo que sería muy lamentable". Señal de que la táctica del chivo expiatorio nuevamente habrá tenido éxito.