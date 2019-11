El cepo no alcanzó: en octubre fue récord la cantidad de personas que compró dólares

Pese al contexto de cepo cambiario, los individuos aprovecharon el "cepo light" de los primeros días de octubre y se dolarizaron en la previa electoral.

Según datos del Banco Central (BCRA), un total de 2.556.000 personas concurrieron al mercado cambiario para hacerse de moneda extranjera. Ese número significó un aumento de 51,2% en el mes y, además, marcó el récord mensual de compradores.

Las compras brutas per cápita se ubicaron en u$s 1668. Al respecto, el BCRA apuntó: "Prácticamente la mitad de lo operado correspondió a los estratos de monto de hasta u$s 5000. Sucede algo similar en cuanto a la distribución de la cantidad de personas, donde se observó que casi el 70% de los que compraron billetes lo hicieron por montos de hasta u$s 1000, en línea con lo observado en los periodos previos", apuntó el BCRA.

En cambio, el cepo sí tuvo efectos sobre los vendedores de billetes, que disminuyeron un 8% en octubre, al totalizar 524.000 personas, de las cuales el 90% de desprendió de menos de u$s 1000. Las ventas brutas realizadas por individuos totalizaron u$s 278 millones el mes pasado y mostraron una caída de 22,3% con respecto a septiembre.

Asimismo se disparó el monto de dólares adquiridos. Según el informe del organismo que conduce Guido Sandleris, las compras netas de billetes por parte de personas físicas llegaron a u$s 3920 millones, ya que crecieron 52% en el mes. Fue el mayor nivel de compra mensual de billetes desde la salida del cepo kirchnerista.

Los individuos aprovecharon el límite de compra de u$s 10.000 mensuales que estuvo vigente en las primeras semanas del mes pero los cambios normativos se hicieron notar a partir del día 28.

Si se suman otros gastos, como los de turismo, a las adquisiciones para atesoramiento, las compras netas de moneda extranjera por parte de personas humanas escalaron a u$s 4285 millones (u$s 3920 millones por billetes y u$s 365 millones por otras operaciones) en octubre.

"Durante el transcurso del mes, y a medida que se acercaban las elecciones, la demanda de dólares aumentó, pasando de un promedio diario de u$s 145 millones en la primera semana, a u$s 395 millones entre el 21 y 25 de octubre. A partir del 28 del mes, el límite se redujo a u$s 200. Con este cambio normativo, las compras netas de billetes de este grupo pasaron de un promedio diario de u$s 215 millones hasta el 25 de octubre, a u$s 6 millones diarios en los últimos 4 días hábiles del mes", reveló el Informe del Mercado de Cambios del BCRA.

En términos brutos, las compras de billetes por parte de individuos alcanzaron los u$s 4198 millones (suba interanual de unos u$s 2800 millones) y ventas brutas por u$s 278 millones (caída interanual de u$s 474 millones).

La dinámica de compra de divisas llevó al BCRA a poner en marcha mayores restricciones a las compras de dólares para atesoramiento en moneda extranjera, a partir del lunes 28 de ocubre.