El "cepo hard" derrumbó la fuga de capitales en noviembre: la salida de dólares cayó 96%

Noviembre fue el primer mes completo en el que el mercado cambiario operó totalmente restringido por el "cepo hard" que se instauró tras las elecciones presidenciales. La fuga de capitales mostró signos de los mayores controles y marcó mínimos que no se veían desde diciembre de 2016.

Durante noviembre, la formación de activos externos por parte del sector privado llegó a u$s 144 millones, lo que representó una caída en de 96% en el mes, en comparación con los u$s 4125 millones que se habían fugado en octubre. En términos interanuales, en tanto, la disminución no es tan significativa (-1,83%), ya que noviembre y diciembre de 2018 habían sido los puntos más bajos de la fuga de capitales del año pasado.

El principal factor de explicación del derrumbe es la caída en las compras de dólares billete para atesoramiento por parte del sector privado. Limitadas a u$s 200 por mes, las adquisiciones de moneda extranjera terminaron noviembre con un saldo negativo (vendedor) de u$s 43 millones. En octubre, cuando el tope para comprar dólares estaba en u$s 10.000 mensuales, la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento había totalizado u$s 3743 millones, lo que había marcado un récord mensual histórico.

La formación de activos externos llegó a u$s 144 millones en noviembre frente a los u$s 4125 millones del mes anterior

Con respecto a la reducción de las compras de dólares durante el mes pasado, la consultora LCG sostuvo en un informe: "Es cierto que, anticipando el endurecimiento de las restricciones, hubo un adelantamiento de las operaciones dejando poco margen para mantener el grado de dolarización en noviembre. De todas maneras, es esperable que con el impuesto PAIS (30% a la compra de divisas) se modere aún más la dinámica del mercado cambiario".

El segundo rubro que contribuye a la fuga de capitales son las inversiones directas de residentes en el exterior. Este ítem tiene movimientos casi nulos -especialmente desde la puesta en marcha de los controles de cambios- y en noviembre finalmente quedó en 0.

La fuga de capitales acumulada entre enero y noviembre alcanzó u$s 27.019 millones, apenas u$s 211 millones por debajo del máximo anotado en todo 2018

Las inversiones financieras de los argentinos en el extranjero también mostraron números magros. La salida fue de u$s 187 millones en el mes, lo que significó una baja mensual de 51%. El pico del año en este rubro se vio en agosto, con egresos por u$s 3427 millones, cuando todavía no regía el cepo cambiario y la incertidumbre electoral dominaba la escena.

Pese a la moderación de los últimos meses, la fuga de capitales de este año se encamina a ser la mayor desde que es medida. El acumulado entre enero y noviembre alcanzó u$s 27.019 millones, apenas u$s 211 millones por debajo del máximo anotado en todo 2018.