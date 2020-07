El cepo al dólar le impide a las empresas cumplir con sus deudas

“Como hizo contado con liquidación, por 90 días no tiene acceso al mercado de cambios. O que use los dólares que compró con CCL”.

Así explican en el Banco Central por qué Pampa Energía no podrá pagar en tiempo y forma una deuda de u$s 18,4 millones.

“Eso se cumple el 4 de agosto. Así que paga ese día, con lo cual está dentro del plazo de 30 días que tiene la obligación negociable para no ser default”, detallan en el BCRA.

“De ninguna manera vamos a caer en default”, se atajan en la compañía de Marcelo Mindlin.

“Compramos títulos y las restricciones de acceso al MULC vencen la semana que viene, entonces la primera semana de agosto ya estaremos en condiciones de poder pagar, puesto que se usaron los 30 días de gracia que da el contrato con la ON”, advierten en Pampa.

Victoria Hitce, responsable Relaciones con el Mercado de la empresa, comunicó a la Bolsa que efectuarán el pago del octavo período de intereses por un monto total de u$s 18.437.500 (el pago de intereses) correspondientes a la Serie T de Obligaciones Negociables emitida dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo no convertibles en acciones de fecha 5 de mayo de 2016 por un monto en circulación de hasta de u$s 500 millones, dentro del período de gracia de 30 días previsto en los términos y condiciones del contrato de fideicomiso que regula las obligaciones negociables.

Hitce informa al mercado que el retraso obedece a las recientes modificaciones en el régimen cambiario vigente que implicaron la extensión del plazo de limitación para acceso al mercado de cambios de 30 a 90 días previos y de 30 a 90 días posteriores a cualquier operación de transferencia de títulos valores a entidades depositarias del exterior.

“Reiteramos que lo expuesto no implica un evento de incumplimiento bajo los términos y condiciones de las obligaciones negociables dado que la sociedad realizará el pago de intereses de las mismas dentro del período de gracia establecido bajo el contrato de fideicomiso que regula las obligaciones negociables”, concluye.