El canje sólo le permitió al Gobierno rescatar menos del 1% de las Lebac

El esperado swap de Lebac por Letras del Tesoro (Letes) en dólares no atrajo a tantos inversores. Aunque el Tesoro convalidó una tasa de 5,5% para colocar u$s 422 millones en Letes a 379 días, solo pudo rescatar Lebac por $ 8268 millones, es decir, el 0,78% del stock de Lebac.

En total, el Tesoro recibió 6323 órdenes de compra por u$s 481 millones pero adjudicó u$s 422 millones. De ese total, el 30% de las Letes fue suscripto en efectivo (pesos o dólares), mientras que el 70% (u$s 295 millones) se canjeó por Lebac. Convertido a pesos al tipo de cambio de suscripción de $ 28,03 (fijado por el tipo de cambio “A” 3500 del miércoles), esto representa $ 8268 millones, es decir, el 0,78% del total de Lebac, que suma $ 1.058.000 millones. “Si la idea es desarmar el stock de Lebac, les va a costar bastante. Creo que el sentido del canje es que sea atractivo y los inversores se vuelquen a esa opción. Si ingresan u$s 295 millones, es poco”, sintetizó Amilcar Collante, economista de CeSur.

Del total de Lebac que se canjearon, el 51% ($ 4217 millones) correspondió a las letras que vencen este mes. Un 28% se cambió por Lebac con vencimiento a agosto. Por su parte, las letras a septiembre y octubre representaron el 1% y el 18% del canje, con $ 83 y $ 1550 millones, respectivamente.

Aunque originalmente la suscripción de Letes y el canje de Lebac estaban pautados para el martes, el Ministerio de Finanzas extendió el plazo hasta el jueves. En parte, la decisión respondió a mejorar el dólar de suscripción, que el lunes había quedado muy alto, en $ 28,7217. Al posponer, mejoró un 2,4% el tipo de cambio para entrar con pesos o con Lebac a la licitación. De esta manera, Hacienda buscaba darle una alternativa a los tenedores de Lebac para dolarizarse sin empujar hacia arriba la cotización del dólar. Las interpretaciones más optimistas que circulan en el mercado hablan, precisamente, de que la operación de hoy demuestra un bajo apetito por divisas.

Con respecto a la tasa de 5,5% que pagaron las Letes suscriptas el jueves, el costo pareció alto. Tanto con respecto al mercado secundario de estos instrumentos, como en comparación con un bono en dólares similar. El AA19 vence solo tres meses antes que las Letes licitaron ayer y rinde 4,8%.