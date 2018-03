El boom de comprar Lebac y cobertura llevó a un récord volumen en futuros

La bicicleta financiera de comprar Lebacs al 38% y cubrirse con contratos de dólar futuro, que llegó a dar un 20% anual en dólares por el "sintético", fue uno de los motivos que explica el récord de volumen operado en Rofex durante este mes.

Cuando todavía falta un día para terminar marzo, se hicieron un promedio de 585.000 contratos diarios por u$s 585 millones, lo que arroja 11.757.265 contratos en el mes por un total de u$s 11.757 millones, prácticamente el doble que los u$s 6.096 millones negociados durante marzo del año pasado.

"El volumen aumenta porque el BCRA paga tasas muy altas para quedarse en pesos y eso hace que haya compradores de dólar futuro. Y los que ya ganaron mucho del año pasado venden para tomar ganancias. Así que hay muchos compradores y muchos vendedores, lo cual genera volumen", precisa el economista Javier Marcus, especializado en futuros y opciones.

El principal factor de este aumento en el volumen es que el tipo de cambio oficial fue liberado y tiene mucha volatilidad. "El año pasado el tipo de cambio estaba estancado y las expectativas de una variación brusca eran muy bajas; ahora hay variaciones de hasta 50 centavos diarios y esto genera que sea mucho más atractivo operar futuros de dólar.

"También hay que considerar que el Banco Central está vendido en más de 3 millones de contratos para el vencimiento de marzo y esto es de público conocimiento", sostiene Francisco Suarez, de Invertir en Bolsa.

Los principales participantes en el mercado son fondos comunes de inversión que hacen cobertura con contratos de dólar futuro, bancos que hacen arbitrajes entre MAE y Rofex, importadores e institucionales que hacen trades especulativos y a su vez coberturas.

El volumen se duplicó a partir de octubre del año pasado, cuando el Banco Central de Vanoli vendía contratos baratos. En ese tiempo se extendió la noticia por varios medios de comunicación y se popularizó la operación de dólar futuro.

Además, el tema se volvió muy controvertido por la denuncia de la oposición contra Vanoli por mal manejo de los fondos públicos y su posterior imputación. Después, empezó a ser un tema clave para el nuevo gobierno, ya que devaluar implicaba un gran gasto que inyectaría más pesos a una economía casi hiperinflacionaria, y se empezó a hablar mucho sobre esto.

¿Cómo es la operatoria?

Un contrato equivale a u$s 1.000 y exigen el 10% de la posición, o sea $ 150. Se puede poner en efectivo o en Lebacs (se toman al 90% de su valor), bonos (al 75%) y acciones (al 60%), pero sólo aquellas con mucha liquidez, las que cotizan en el panel líder.

Un contrato al 30 de junio se negocia en $ 15,65. Si al día siguiente el dólar sube 10 centavos, por lo general los futuros suelen moverse en la misma sintonía. Suponiendo que suben a $ 15,75, se acreditarán $ 100 en la cuenta del comprador. Si, por el contrario, baja 10 centavos a $ 15,55, al día siguiente se debitarán $ 100 de la cuenta del comprador, ya que las posiciones se liquidan diariamente.

Si el volumen operado hoy sigue el promedio, se superará el récord de octubre, cuando se operaron 12.160.555 contratos.