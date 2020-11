El blue trepó $ 13 y rompió con una racha de 12 ruedas consecutivas en baja

El dólar blue quebró con una tendencia de 12 ruedas en baja y avanzó esta tarde $ 13, con lo que se colocó en los $ 162. En las últimas dos ruedas, los analistas y economistas consultados por El Cronista habían coincidio en que la racha bajista estaba llegando a su fin, ya que el paralelo estaba acercándose demasiado al solidario.

El blue acumulaba una caída de $ 46 desde el techo de $ 195 que tocó el 23 de octubre pasado, cuando todo parecía suponer que la divisa superaría la barrera de los $ 200. Fue entonces que un combo que incluyó licitaciones de dólar linked y "manos amigas" en el mercado paralelo restaron tensión.

"El solidario pone un piso. De la misma manera que $ 195 era una locura, $ 150 en estas condiciones era barato", señaló a este diario el analista financiero Christian Buteler.

Un operador del mercado paralelo precisó "todos quieren comprar por ahora porque tienen miedo que vuelva a subir y los que venden están esperando a ver hasta dónde va o si esto es pasajero".

"Lo vemos en $ 160 y tomador", resumió otro.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocó en los $ 85,04, lo que con impuestos, elevó el valor del dólar solidario a los $ 140,31.

"No podía quedar casi empatado el solidario con el blue. Eso ya era una señal que el paralelo tocaba piso", señaló un operador.

El dólar mayorista sumó 6 centavos y se colocó en los $ 79,49 por unidad. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 137,280 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 32,10 millones.

Las cotizaciones financieras operaban con leve alza. El dólar MEP crecía 2,9% hasta los $ 145,54, mientras que el contado con liqui ganaba 2,2% y alcanzaba así los $ 149,58. Ayer, la mano oficial las hizo cerrar en baja.

Fuentes oficiales precisaron que el Banco Central vendió hoy u$s 42 millones y aclararon que fue en el marco de "un día de baja liquidación por el feriado en los Estados Unidos, lo que impactó en las exportaciones", sumado a que hubo vencimientos de deuda reestructurada de empresas.

El martes la entidad también vendió u$s 30 millones, lejos de los u$s 113 millones que compró el lunes. Sin embargo, en lo que va del mes el BCRA está comprador en u$s 152 millones.

Una cifra a destacar es que el lunes el campo volcó a la plaza u$s 163 millones, mientras que el martes fueron u$s 105,361 millones, cifras no estimadas para esta época y que son impulsadas por las medidas del Gobierno para alentar la liquidación.

El dólar minorista operó sin cambios en los $ 84,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"En un día con medio feriado en EE.UU. por Veterans Day, el volumen se mantuvo en los niveles del martes, apenas por encima de los u$s 130 millones. La escasez de oferta obligó a la entidad monetaria a abastecer el gap con la demanda", señaló Sebastián Centurión de ABC Cambios.