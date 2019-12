El blue terminó en $ 71,50 presionado por el nuevo impuesto al dolar tarjeta

Mientras el dólar blue tiene una suerte de sobreprecio del 13%, ya que se disparó a $ 71,50, el dólar turista tiene un impuestazo del 30%, por lo que termina valiendo $ 82.

Esto provocó un virtual feriado cambiario en la plaza de las cuevas, ya que sólo hubo operaciones pequeñas, por montos menores. Esto ocurrió por la falta de oferta desde el lado vendedor, lo que llevó a las cuevas a no tener a la contraparte para poder cerrar las puntas.

En el premarket, dólar el blue llegó a estar $ 75 para la compra y $ 78 para la venta, luego se negoció a $ 67,50 y $ 69,50 y desde ahí fue haciendo mercado, hasta llegar a $ 72,50 para la compra y $ 74 para la venta, pero por las pocas operaciones, en la City aseguran que sólo se trató de puntas testimoniales.

Finalmente, el billete terminó en $ 71,50, ya que en las mesas dicen que se va haciendo mercado en torno a $ 70, ya que está arbitrándose con MEP: “Se están midiendo las puntas, esto será lento, hasta que la ley no esté efectiva el blue estará debajo de los $ 82”.

Cerró a mitad de rueda entre máximos y mínimos: mínimo $ 67,50 y máximo $ 74, aunque en el prmarket se mostraban en $ 78. Operaciones compactas. Ya se ve a turismo en plaza, ya que hay mucha operacion menor a u$s 500, y el precio está muy arbitrado a MEP”, describe un bróker.

“Pasa que el turista que compra u$s 500 para llevar hoy se ahorra casi $ 10 por billete si sale a comprar por blue”, explica un mesadinerista.

“Hay operaciones, pero no pidas nada grande. Si pedís 20K (u$s 20.000) no hay puntas. A $ 73 tenemos operado, pasa que si los que se van se avivan de comprar ahora, se ahorran casi un 10%", agrega.

Dólar turista: con el recargo del 30% esperan que se recaliente el blue Durante el fin de semana el Gobierno reveló que avanza en aplicar un recargo del 30% sobre los consumos en el exterior , que marca el regreso del antiguamente denominado dólar turista, como así también alcanzará otros servicios como Netflix.

“Irremediablemente la brecha será del 30%, puede ser de golpe o lento. Esta semana que pasó los nombres y propuestas sobre el tema deuda le pusieron un freno a los dólares del exterior, y eso generó el achique fuerte. Ahora con estas medidas vuelve la brecha a la escena. Si 100.000 turistas van hoy al paralelo a comprar u$s 500, algo típico que se lleva cuando se va vacacionas, esa demanda de 50 palos verdes (u$s 50 millones) en unos días no podrá ser satisfecha. Hoy el blue lo suben o bajan con dos mangos”, detalla un bróker con años de experiencias en este tipo de cepos.

A juicio del tributarista Iván Sasovsky, el dólar turista terminará convalidando el desdoblamiento cambiario por ley, a diferencia de la versión anterior que era una retención por AFIP para cobrar anticipadamente ganancias y bienes personales. "Esto parecería ser una situación más robusta que tendería a permanecer en el tiempo y no algo atemporal. Se está formalizando el desdoblamiento cambiario y parecería ser que va a ser por mucho tiempo", estima Sasovsky.