El blue subió a $ 160 y el BCRA sumó unos u$s 300 millones a reservas esta semana

El dólar blue sumó $ 1 y terminó el miércoles en los $ 160, luego de mantenerse sin cambios en la rueda del martes. Fuente de mercado estimaron que el Banco Central (BCRA) habría comprado poco más de u$s 55 millones, que se suman a los casi u$s 200 millones con los que se alzó el lunes, tras la fuerte liquidación que generó el levantamiento del paro de puertos, y unos u$s 50 millones el martes. De esta forma, acumula unos u$s 300 millones en lo que va de la semana.

Las cotizaciones financieras revertían el alza inicial y operaban casi sin cambios en los $ 145 tras retroceder ayer, en el debut de las nuevas medidas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"Tras las últimas medidas, los dólares financieros intercalan una pausa en su deslizamiento aún cuando sigue vigente una mayor búsqueda por cobertura tras el abaratamiento, anticipando una caída en la demanda de dinero y más necesidades de emisión monetaria como mecanismo de financiamiento", señaló el economista Gustavo Ber.

El dólar mayorista cerró a $ 85,55, 8 centavos por encima del cierre previo en el MULC. El volumen negociado en el segmento de contado u$s 202,652 millones, en futuros MAE se hicieron u$s 35,5 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 245 millones.

El dólar minorista operó sin cambios en los $ 90,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 91,03, lo que impulsó al dólar solidario en los $ 150,30.

"En los dos primeros días de la semana el mayorista avanzó 35 centavos, una corrección bastante inferior a la de los primeros días de la semana anterior, un dato que parece confirmar la decisión oficial de ralentizar suavemente el deslizamiento de los precios en la segunda semana de enero", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El peso argentino se depreció (-0,12%) en un día de mayoría de números rojos para las monedas de la región, lideradas por el peso chileno que perdía (-2,04%).