El blue sigue abajo del oficial: la gente vende dólares para pagar vacaciones

Enero marca el mes más fuerte (y por ende más caro) del año para las vacaciones y el más débil de ventas para los comercios en Buenos Aires.

Esto trajo como corolario dos fenómenos: por un lado, que la gente una vez vuelta de vacaciones deba pagar sus consumos realizados con la tarjeta de crédito. Y, por falta de pesos, salga a vender sus dólares en las cuevas, que le pagan 35 centavos más que en los bancos. Esto hizo que el segmento informal se nutriera de billetes y llegara a venderlos a $ 14,26 en el segmento mayorista, contra $ 14,45 de los bancos comerciales y hasta $ 14,65 de las casas de cambio con precios más altos.

La otra razón que explica este curioso fenómeno de por qué el ilegal sale más barato que el oficial es que enero suele ser (y de hecho fue) un mes muy flojo en ventas, con un parate marcado en la actividad comercial. Llegó al punto que muchos comercios no llegaron a cubrir sus costos, y debieron salir a vender los dólares que habían ahorrado para poder afrontar el pago de sueldos. Los vendieron en el segmento informal, que les pagan más que los bancos, por lo cual hubo una sobreoferta de billetes en las cuevas.

Sin el cepo, a los mesadineristas les bajó mucho el volumen de negocios, y les termina siendo más rentable tener pesos para prestar de manera informal, a una tasa de entre el 5 y el 10% mensual, según la calidad del cliente. A mayor tasa, más riesgo, entonces se cubren de una eventual morosidad.

Por otra parte, en el Banco Nación cerraron cuentas de varias cooperativas que hacían el negocio de descuento de cheques, con lo cual fue una manera de secar la plaza: "Ahí te sacaron bastante combustible. Además, están sin pagar obra pública y haciendo auditoría de organismos oficiales y no hay plata negra. Cuando empiecen a pagar, lo buscás en $ 15,50", sospechan en la plaza.

De todas formas, las compras que se esperaban del blue para mercadería que viene del exterior (comex blue) no se ejecutaron porque no hubo arreglo con las nuevas autoridades en la frontera para que puedan pasar. Esto hizo que comenzara a notarse escasez de productos baratos en la plaza informal, sobre todo electrónica y hasta ropa, que comenzó a aumentar fuerte de precio. Por lo tanto, el blue no tiene demanda importante mayorista, y la poca que tiene, como demanda de dólares, pasa por el oficial.

De hecho, las fuentes conocedoras de este metier advierten que hay faltante de productos baratos y masivos de la informalidad, con muchos negocios cerrando y aumentando los precios, que obviamente la gente no convalida, lo que reduce aún más la rotación.

Otro de los datos es que el grueso de los cambistas tuvo que ocultarse porque la CNV se les vino encima, no por el tema cambiario, sino por la actividad paralela de apertura de cuentas para arbitrar en su momento el dólar Bolsa con el blue. Hay unos cuantos con intimaciones e investigaciones.

Los cambistas más grandes se cuidan: "Si querés comprar una suma importante tampoco te es fácil conseguirla, creo que la estrategia de las grandes manos está en bajar el precio, pero al final del día quedar con saldo positivo en la compra de dólares", especulan en la City.

"Habían vendido bastante las semanas anteriores y quedaron posicionados en pesos principalmente, cuando los sorprendió el pequeño rally de suba y quieren recomponer cartera, pero a precios menores de lo vendido anteriormente", dicen.