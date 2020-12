El blue se vende a $150 y las cotizaciones financieras se mantienen por debajo

El dólar blue comenzaba el jueves en los $ 150 luego de retroceder $ 1 en la rueda de ayer cuando el Banco Central (BCRA) anotó su octava compra consecutiva de reservas en el mercado de cambios.

Los primeros negocios que se movían en el segmento mayorista colocaban al billete en niveles de $ 82,72, 10 centavos arriba del cierre de ayer.

En la rueda del miércoles las cotizaciones financieras revirtieron la suba y terminaron con bajas que dejan los precios por debajo del valor del dólar solidario. El dólar MEP se vende a $ 141,26 y el contado con liqui a $ 142,70.

El Banco Central quedó comprador por u$s 10 millones que se sumaron a los u$s 15 del martes y los u$s 30 millones del lunes.

El dólar minorista operaba sin cambios en los $ 87,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"Con pocas expectativas de cambios significativos en lo que resta del mes, los objetivos oficiales de recuperar reservas parecen conseguirse, aunque sin exhibir hasta el momento cifras que se aproximen a los resultados negativos de los meses anteriores", analizó Gustavo Quinatana de PR Cambios.