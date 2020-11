El blue saltó otros $ 5 y terminó la semana con un avance de $ 23

El dólar blue saltó el viernes $ 5 y cerró en los $ 172, aunque llegó a tocar los $ 174. De esta forma la divisa que opera en el mercado paralelo recuperó en las últimas tres ruedas de la semana $ 23, la mitad de lo que retrocedió en 12 ruedas consecutivas de bajas.

"La baja del blue no fue natural, no respondió a algo de mercado, a que se recuperó la confianza. Fueron ´manos amigas´que vendían cada día a las cuevas. Esa oferta se movió y la tendencia volvió como era de esperar para arriba", explicó un operador.

Fuentes oficiales confirmaron que el Banco Central vendió unos u$s 80 millones de sus reservas durante la rueda que se sumaron a los u$s 75 que colocó el jueves, los u$s 42 millones del miércoles y los u$s 25 que vendió el martes contra los u$s 113 que pudo comprar el lunes.

En contrapartida, hasta el jueves los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos al mercado de cambios por unos u$s 425 millones, el monto más alto de las últimas semanas.

El dólar mayorista cerró con una particular suba de 19 centavos hasta los $ 79,75, con lo que acumuló un alza semanal de 65 centavos. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 228,110 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 47,281 millones.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocó en los $ 85,26, lo que elevó el valor del dólar solidario a los $ 140,66.

Las cotizaciones financieras recortaban las subas tras trepar hasta 2%. El dólar MEP se colocaba en los $ 142,68 (0,8%), mientras que el contado con liqui lo hacía en los $ 147,73 (1,4%). Ayer, la intervención oficial se vio desde temprano e hizo que ambas anotaran una baja del 3%.

El dólar minorista operó sin cambios a $ 85 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

La suba que el dólar paralelo mostró en las últimas ruedas fue atribuída por el mercado a la desaparición de "manos amigas" que abastecían al mercado del blue y generaban el desplome de la divisa.

"Así como $ 195 era un techo, los $ 150 eran un piso porque se ponían a la par del solidario", advirtió el analista financiero Christian Buteler.

El peso argentino se depreció (-0,23%) en un día de comportamientos mixtos para las monedas de la región.