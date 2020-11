El blue retomó la suba y el Banco Central volvió a vender reservas

El dólar blue retomó la tendencia alcista y, aunque fue leve, trepó $ 1 y cerró a $ 163 esta tarde. Fue luego de desplomarse $ 10 el lunes gracias a la aparición de las denominadas "manos amigas" en el mercado paralelo.

Fuentes oficiales confirmaron que el Banco Central (BCRA) vendió reservas por unos u$s 39 millones.

El dólar mayorista terminó a $ 80,04, 7 centavos arriba. Las cotizaciones financieras también subían. El dólar MEP se colocaba en los $ 144,60 (+1,2%), mientras que el contado con liquidación operaba a $ 149,32 (+1,3%).

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 85,60, lo que sumado el impuesto PAÍS más la retención por Ganancias, elevó el precio del dólar ahorro a los $ 141,24.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 131,250 millones, mientras que el sector de futuros MAE anotó negocios por u$s 192,610 millones. "Hubo una merma en la oferta genuina, lo que requirió del auxilio oficial para atender la demanda en el segmento mayorista", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

En la City todos saben que las fuertes caídas del blue como la ocurrida el lunes no responden a comportamiento normales del mercado, si no a la intervención oficial mediante las denominadas "manos amigas" que ofrecen billetes en las cuevas y hacen tambalear el precio.

El dólar minorista terminó sin cambios en los $ 82,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"En la batalla contra el dólar, el Gobierno avanzó sobre una apretón monetario y fiscal. Tenemos que monitorear que ésto no asfixie a la incipiente recuperación económica que se observa en la evolución de la recaudación, ya que en los últimos dos meses muestra un crecimiento, en promedio, de 7 puntos por encima a la inflación. Esto es un indicador que señala que la incertidumbre cambiaria disminuye, habrá una mayor oferta de dólares", señalaron los analistas de la consultora Wise.

Para Nicolás Chiesa, director de PPI es claro que el mercado local "viene mostrando cierta calma, en lo que respecta al dólar, aunque si bien sobre el fin de la semana pasada se notó un pequeño recalentamiento" las últimas ruedas "fueron bastante tranquilas".

"No obstante, el tipo de cambio sigue siendo una variable a monitorear. En este contexto, Argentina estuvo traideando muy bien al alza. Más allá de que queda mucho para analizar y de la situación en sí, los precios de los bonos venían muy bajos y merecían una recuperación.

El peso argentino se depreció (-0,10%), en una rueda con mayoría de recuperación para las monedas de la región

Tal como señaló El Cronista, la premisa que persiguen en el entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán , es que todos los dólares paralelos (MEP, contado con liqui y blue) estén en los niveles de entre $ 140 y $ 150, condición esencial para tratar de reactivar la alicaída economía doméstica.

“De $ 168 lo bajaron a $ 160 con 3 palos (u$s 3 millones) y sólo le llevaron u$s 1,3 millón. Después no quedó nadie. El dólar MEP a $ 143 te pisa el dólar blue, ya que hay sociedades de bolsa que lo están arbitrando”, explicó un bróker.