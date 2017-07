El blue le gana la carrera al oficial: la brecha se amplía a casi 60 centavos

El dólar informal había perdido protagonismo desde el levantamiento del cepo, hasta que en las últimas dos semanas se acopló a la disparada del tipo de cambio. Ayer el blue terminó 15 centavos arriba, en un nuevo máximo de $ 18,42. Por su parte, el dólar mayorista anotó la sexta suba consecutiva, creció 14 centavos y cerró en récord de $17,64. En cuanto al billete, si bien las pizarras se encarecieron, para la venta no se superó el pico de $ 17,90: se ofreció a un promedio de $ 17,86.

Así, la brecha se encuentra en 56 centavos en el mejor de los casos, el máximo desde que el 10 de este mes el blue comenzó a despegarse del oficial. Esta diferencia entre el mercado formal e informal representa el 3%, un porcentaje irrisorio si se tiene en cuenta que durante el cepo cambiario había llegado a superar el 100%. Sin embargo, dado que lo habitual desde que asumió la presidencia Mauricio Macri era que el blue valiera menos que el dólar oficial, una brecha de 3% llama la atención.

"Me parece que el blue acompaña mucho la suba del oficial. Si en el nuestro mercado compran por temor o especulación sobre cómo le irá a Cristina (Fernández) en las elecciones, el que maneja negro debe estar en la misma sintonía", comentaron desde una mesa de dinero.

En los primeros meses de 2017, de enero a principios de abril, la tendencia del blue fue a la baja. Durante el verano los comerciantes vendían en el mercado paralelo para saldar sus cuentas debido a la baja del consumo, mientras que los consumidores se desprendían de los billetes para saldar en las tarjetas los gastos de las vacaciones. Tras oscilar entre abril y mediados de mayo, la curva se dio vuelta y, desde entonces, el blue emprende un recorrido alcista.

En cuanto al mercado oficial, ayer en la City se preguntaban por qué no interviene el Banco Central (BCRA). "No sé qué está esperando el Central; no hacen nada para parar esta suba que se les va derecho a precios", declaró una fuente en off the record. A su vez, el especialista aseguró: "Hoy (por ayer) éramos varios los que pensábamos que lo iba a frenar".

El BCRA sostiene una política de flotación libre, pero en otras oportunidades intervino por medio de la banca pública. Ayer el Banco Nación salió a vender, pero los corredores consideraron que se trataba de una operación genuina, es decir, no a pedido de Federico Sturzenegger, presidente de la entidad.

"Los valores tuvieron un recorrido ascendente durante todo el desarrollo de la jornada mostrando una secuencia alcista que no tuvo respiros hasta tocar nuevos máximos históricos", describió Gustavo Quintana en su informe de PR Corredores de Cambio. Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que media hora después del mediodía el dólar ya mostraba tendencia al alza y la rueda acumulaba un volumen de unos u$s 260 millones, cuando el monto final llegó a ser de u$s 490 millones. El experto dijo además, por medio de su informe, que cuando el mayorista tocó $ 17,62 el precio convenció a los vendedores. Sin embargo, la demanda se reanimó sobre el cierre y la cotización marcó un máximo de la jornada en $ 17,64, valor donde finalmente cerró.

Según cálculos de Global Agro Broker, los exportadores volvieron a liquidar menos de u$s 100 millones. En cuanto a los futuros, la misma fuente indicó que "se negociaron tomadores en la misma medida que la divisa y parejos en toda la curva, con variaciones marginales en las tasas implícitas y con un volumen concentrado en la posición corta". En tanto, las arcas quedaron en u$s 47.469 millones, u$s 78 millones más que el miércoles.