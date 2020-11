El blue cerró a $ 163 en otra rueda en la que el Banco Central vendió reservas

El dólar blue cerró en los $ 163, anque llegó a mostrar un leve paso por los $ 164. Lejos de la suba de $ 23 de la semana pasa y de la baja abrupta de $ 10 del pasado lunes, el mercado paralelo no muestra mayores sobresaltos.

En tanto, las cotizaciones financieras operaban en alza. El dólar MEP se vendía a $ 147,351,(+1,2) mientras que el contado con liquidación se movía en los $ 151,25 (1,4%).

Fuentes privadas de mercado calcularon que el Banco Central (BCRA) vendió reservas por unos u$s 50 millones, que se suman a los u$s 30 que inyectó el jueves y los u$s 42 millones del martes.

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 85,74, lo que elevó el valor del dólar solidario a los $ 141,47.

El dólar mayorista cerró a 80,23, 13 centavos por encima del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 205,176 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron u$s 101,70 millones.

La brecha entre el oficial y el blue se coloca apenas por encima del 100%.

El dólar minorista anotó un avance de 25 centavos hasta los $ 85,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Por tercera jornada consecutiva el Banco Central registra un saldo negativo por su actividad de regulación y lleva las pérdidas del mes a superar ampliamente los u$s 100 millones, aunque todavía muy lejos de alcanzar las fuertes pérdidas de meses previos.

"La oferta fue menor a la demanda, lo que volvió a obligar al BCRA a continuar con ventas. Se estima que en el día de hoy habrían sido unos u$s 50 millones", estimó Sebastián Centurión de ABC Mercado de Cambios.