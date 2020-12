El blue cayó $ 1 y el Banco Central anotó su novena compra consecutiva

El dólar blue perdió $ 1 y volvió a caer por debajo de los $ 150, al colocarse en los $ 149, con lo que se mantiene por encima de los dólares financieros. Fuentes privadas del mercado precisaron que el Banco Central (BCRA) anotó su novena suba consecutiva.

Se trataron de unos u$s 35 millones con los que la autoridad monetaria. En la misma cantidad de días hábiles de noviembre la entidad vendió u$s 120 millones mientras que en diciembre recuperó u$s 120 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 82,71, 9 centavos arriba del cierre de ayer. El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 186,790 millones, mientras que en futuros MAE se operaron u$s 96,983 y en futuros Rofex se negociaron u$s 254,12 millones

Las cotizaciones financieras se mantenían por debajo del precio del blue y del solidario. El dólar MEP operaba a $ 141,74 (0,3%), mientras que el contado con liqui se vendía a $ 142,93 (0,2%).

"Es momento de ir por dólar cable. Nuevamente nos encontramos en valores bajos, casi en paridad de precios entre el dólar MEP y el contado con liqui", recomendó el analista financiero Mauro Cogneta.

Y agregó: "En valores menores a 1,50% si tienen que comprar dólares y dejarlos de largo plazo, siempre es más conveniente ir por el CCL".

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 88,17, lo que con los impuestos elevaba el precio del solidario a los $ 145,47.

El dólar minorista cerró sin cambios en los $ 87,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA). Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el miércoles unos u$s 111,606 millones en el mercado de cambios.

El peso argentino era la única moneda de la región que se depreciaba mientras que el resto operaba en verde.