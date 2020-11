El blue baja otros $ 4 mientras las cotizaciones financieras vuelven a subir

Con el mercado todavía a la espera de que se defina el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, el dólar blue anotó hoy una baja de $ 4 y se colocó así en los $ 157. De esta forma el billete marca su novena baja consecutiva, con lo que acumula un retroceso de $ 38, después de haber tocado un techo de $ 195.

En tanto las cotizaciones financieras repetían las tendencias alcistas de los últimos días que suelen ceder sobre el cierre de la rueda a fuerza de algunas intervenciones oficiales. Así, el dólar MEP subía 1,3% hasta los $ 141,58, mientras que el contado con liquidación operaba en los $ 147,79 (+1,7%).

El dólar mayorista se movía en los $ 79,10, 7 centavos arriba del cierre del miércoles. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 219,401 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 61,100 millones.

Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central (BCRA) se alzó con un saldo a favor de u$s 20 millones.

"La actividad oficial también se mantuvo en los mercados de futuros con posturas de venta que estimularon el desarme de posiciones y el ingreso de divisas", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocaba en los $ 84,63, que sumado el impuesto PAÍS del 30% más la retención de Ganancias del 35%, coloca el valor del dólar ahorro en los $ 139,64.

El dólar minorista operó sin cambios en su cotización a $ 84,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En la rueda del miércoles el Banco Central se alzó con un leve saldo a favor de u$s 9 millones, contra los u$s 30 millones que vendió el martes y lejos de los u$s 88 millones que compró el pasado lunes gracias a una buena liquidación del campo.