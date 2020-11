Dólar: el blue avanza a $ 173 y ya anota su cuarta suba consecutiva

El dólar blue sumaba este mediodía $ 1 y se vendía en los $ 173 con lo que anotaba su cuarta suba consecutiva. Es luego de sumar $ 23 en las últimas tres ruedas de la semana pasada y recuperar así la mitad de lo que había logrado retroceder en 12 jornadas.

El dólar mayorista arrancaba en los $ 79,96, 21 centavos por encima del cierre del pasado viernes.

Las cotizaciones financieras subían. Así el dólar MEP operaba a $ 143,04 (+1,3%), mientras que el contado con liquidación se colocaba en los $ 148,40 (+1,3%).

Según precisó Gustavo Quintana de PR Cambios, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el viernes pasado u$s 74,510 millones en el mercado de cambios.

De esta forma, la semana pasada las ventas del sector totalizaron unos u$s 500,259 millones, suma que supera los registros de las semanas previas.

El dólar minorista operaba sin cambios en los $ 85 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"En lo cambiario, la segunda semana de noviembre terminó muy negativa para el Banco Central. La autoridad monetaria retomó la venta de divisas en cuatro de los últimos 5 días hábiles para sostener el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial", remarcaron los analistas de PPI.

Puntualmente, la autoridad monetaria se desprendió de unos u$s 109 millones la semana pasada -a un ritmo promedio diario de u$s 22 millones-. Lo que, con las compras realizadas la semana anterior, el saldo negativo se reduce a u$s 45 millones en lo que va del mes.

El peso argentino se depreciaba (-0,22%) en un día con mayoría de números rojos en las monedas de la región.