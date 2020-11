El blue arranca a $ 161 en un mercado atento al recuento de votos en EE.UU.

Con el mercado todavía a la espera de que se defina el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, el dólar blue comenzaba el jueves en los $ 161, luego de retrocede $ 4 el mipercoles.

De esta forma, el billete que opera en el mercado paralelo retrocede $ 34 como parte de la racha bajista que muestra después de haber tocado un techo de $ 195.

El dólar mayorista volvió a trepar ayer y acumula un alza de poco más de 70 centavos en lo que va de la semana, lo que demuestra la decisión del BCRA de avalar ese deslizamiento.

El dólar minorista operaba sin cambios en su cotización a $ 84,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En la rueda del miércoles el Banco Central se alzó con un leve saldo a favor de u$s 9 millones, contra los u$s 30 millones que vendió el martes y lejos de los u$s 88 millones que compró el pasado lunes gracias a una buena liquidación del campo.

Con la baja del blue la brecha con el oficial empieza a ceder a 103,7%, aunque todavía es largo el camino para alcanzar los niveles que busca el Gobierno.