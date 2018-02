El banco de los bancos centrales dice que el bitcoin no es seguro

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), considerado el banco de los bancos centrales, ya que pertenece a más de 50 autoridades monetarias nacionales, advirtió que el bitcoin y el resto de las criptomonedas deben regularse debido a que "no son seguras" y pueden "poner en peligro la estabilidad financiera" del mundo.

"El ascenso meteórico de las criptomonedas no debe hacernos olvidar la importancia del papel de los bancos centrales como guardianes de esta confianza pública", señaló el director general del BPI, el mexicano Agustín Carstens, en la conferencia organizada en Fráncfort por SAFE, Center for Financial Studies y Deutsche Bundesbank.

"Los tokens digitales privados que se hacen pasar por monedas no pueden socavar esta confianza", remarcó.

El BPI y la tecnología

Fundado en 1930, el BPI es una organización financiera que asiste monetariamente a más de 50 bancos centrales en el mundo en caso de que lo requieran, aunque no responde a ningún gobierno en específico. Su sede se encuentra en Basilea, Suiza.

El BPI destaca los beneficios que puede acarrear el desarrollo tecnológico para optimizar los sistemas de pagos, pero aclaró que "no son necesarias nuevas monedas para tal fin", ya que, sin una "regulación pertinente", pueden "legitimar ganancias de actividades ilegales".

"Las criptomonedas no son seguras. Los bancos centrales deben velar por que no se arraiguen y pongan en peligro la estabilidad financiera. De este modo, a igual riesgo, igual regulación. Sin excepciones", señaló Cartens.

Y concluyó: "Para garantizar unas reglas de juego equitativas para todos los participantes de los mercados financieros, el acceso a los servicios bancarios y de pagos legalmente constituidos debería circunscribirse a aquellos mercados y productos que cumplan las estrictas normas establecidas."

El bitcoin, la criptomoneda por antonomasia, tuvo ayer una caída de 18,20 por ciento y se colocó por debajo de los u$s 6900, cuando hace un mes estaba por encima de los u$s 16.000.