El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Mientras tanto, no vimos fuertes movimientos en el Riesgo País que se mantuvo en torno a los 2340 puntos –nivel similar al viernes pasado-. Los precios poco se movieron entendiendo que hasta no haya un horizonte claro con respecto a la reestructuración no será posible definir una tendencia. Si bien pareciera que el mercado apuesta a un acuerdo (al menos parcial), ya que todavía resta definir como seguirán las negociaciones con el grupo de acreedores que rechazó la última propuesta oficial.

Al mismo tiempo, el proyecto para reestructurar los bonos de legislación local llegó el jueves por la noche. En términos generales, Guzmán cumplió su promesa de ofrecer un tratamiento equivalente por lo que los nuevos bonos mantienen las mismas condiciones que los de la reestructuración externa, pero lógicamente con Ley Argentina. La iniciativa, recordemos, busca reestructurar los bonos y letras en dólares emitidos bajo legislación argentina que rondan los u$s 46.000 millones, de los cuales se estima que un 55% está en manos privadas. Centrándonos en el balance semanal, los bonos en dólares ley local reflejaron una suba promedio de apenas 0.5/0.8% a lo largo de toda la curva. Después de haber alcanzado mejoras del 1.5/2.0% este viernes.

Suben los dólares financieros y nuevas regulaciones

Pasando al mercado de cambios, el dólar mayorista mantuvo las pequeñas devaluaciones diarias (de entre 6/7 centavos) y cerró la semana cerca de los $ 71,52. De esta manera, y siempre con la regulación oficial, el billete acumula una suba de apenas 2% en el mes quedando atrás del ritmo de devaluación del resto de las monedas de la región. Por otro lado, y con mayor oferta del sector exportador, el BCRA logró cerrar la semana con un saldo positivo mediante la comprar divisas por un monto total aproximado de u$s 50 millones. Además, la tendencia se dio nuevamente con bajos montos negociados, de apenas u$s 180 millones promedio diario.

Mientras tanto, seguimos viendo cierta presión sobre los dólares financieros. El contado aumentó 7% hacia $ 117, mientras que el MEP se acercó al CCL tras sumar más del 5% y cerrar cerca de los $ 115 –su nivel más alto del mes-. De esta manera, la brecha con respecto al oficial se ubica hoy en torno al 64/60%. El dólar informal, por su parte, se mantiene firme en niveles de $ 130 con un diferencial cercano al 80/82%.

Por otro lado, esta semana se conoció una nueva resolución oficial que afecta (nuevamente) a la industria de fondos. La regulación, que vale aclarar era esperada por las distintas SG, estableció nuevos criterios de valuación para sus tenencias. Se afectó el tipo de cambio aplicable para los activos en u$s en fondos en pesos, y hubo cambios de criterios de valuación o metodología para determinados activos.

Merval recupera en un marco de menor volatilidad

Parar las principales acciones argentinas, cerramos una semana positiva con el S&P Merval avanzando cerca del 6% hacia los 45.300/45.400 puntos. El índice mantuvo la tendencia a lo largo de toda la semana, en un marco de menor volatilidad y a la espera de definiciones en el plano de la deuda..

En dólares, y a pesar de que el CCL fue recuperando algo de fuerza, el índice aumentó más del 2% y acumula cerca del 8% en lo que va del mes. De esta manera, se ubica hoy en torno a los 400 puntos, por encima de los 380 puntos con los que había cerrado el mes de junio. Con respecto a los ADRs, la tendencia semanal fue mixta con algunas subas de hasta un 2/2.5% con respecto al viernes y entre las cuales destacamos la mejora de SUPV en un 5%. Igualmente vale aclarar, no dejamos de ver algunas correcciones marcadas por el ritmo y la volatilidad del resto de las bolsas del mundo. En lo que va del mes, en tanto, acumulan subas del 10% en promedio.

Agenda Macro: Inflación de Junio

Por último, y según las cifras oficiales del Indec, el nivel general de precios se aceleró 2.2% el último mes. La cifra se ubicó por encima del 1.5% registrado en abril y mayo, mientras que en términos interanuales alcanzó una suba del 42.8%.

Se trata de un aumento por encima del 1.5/1.8% esperado por el mercado en el marco de la cuarentena y a pesar del congelamiento de precios. No obstante, se dio en un mes de mayor actividad económica que los anteriores, dando a entender que, con la normalización de la economía y la vuelta de las actividades, la inflación comenzará a crecer otra vez.

Otra semana volátil para los mercados internacionales

Entrando en el análisis internacional, la volatilidad vuelve a ser protagonista esta semana. El mercado se movió entre datos económicos mixtos y algunas tensiones con China, pero optimista ante las novedades de llegada de una posible vacuna para combatir el Covid-19 . Sin embargo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha logrado controlar totalmente la propagación del coronavirus y existe todavía un alto nivel de incertidumbre sobre cuánto afectará la pandemia a la economía. En este marco, los principales índices de Wall Street cerraron con números mixtos. Mientras el S&P500 y el Dow Jones aumentaban entre 1/2%, el Nasdaq retrocedió 1.8%.

En Europa, los mercados operaron atentos a las palabras de Lagarde. La presidenta del BCE aseguró que la incertidumbre en cuanto al ritmo de recuperación sigue siendo muy alta, por lo que decidieron mantener sin cambios el nivel de la tasa de interés de referencia. Al mismo tiempo, estableció que continuarán con su programa de compra de activos como estímulo en medio de la crisis del Covid-19. En este contexto, las principales plazas europeas sumaron entre 2/3% en la semana.

A la espera de nuevos estímulos

En ese sentido, y a medida que la vuelta a la normalidad pareciera retrasarse, aparece la posibilidad de nuevos estímulos fiscales y monetarios. Por un lado, Trump busca aprobar un nuevo paquete por u$s 1 billion antes de finales de mes. Mientras los líderes de la Unión Europea aún siguen negociando una ayuda por 750 millones de euros (aprox u$s 855 millones) –en la primera cumbre en persona desde el inicio de la pandemia -.

Datos económicos mixtos y el inicio de la temporada de balances

La lectura de la salud del mercado laboral poco ayudó en este sentido. Según las cifras del Departamento de Trabajo, las solicitudes por desempleo alcanzaron los 1.3 millones (muy similar a la semana anterior) y levemente por encima del 1.25 esperado por los analistas del mercado. Por otro lado, las ventas minoristas en USA aumentaron un 7,5% en junio por encima del 5.2% esperado por el mercado pero desacelerándose con respecto a la recuperación en mayo del 18.5%. No obstante, se publicó el Libro Beige de la FED donde se destacó la recuperación económica hasta el momento, que se dio en casi todas regiones del país, aunque sigue por debajo de los niveles prepandemia.

En lo corporativo, llegaron los primeros resultados de la temporada de balances. Vimos algunos datos positivos, como el caso de JPMorgan Chase y Goldman Sachs que lograron superar las expectativas del mercado. Mientras que otras compañías como Wells Fargo y Netflix no cumplieron con las perspectivas de los analistas.

Lo que vendrá

Para la semana que viene, y dentro del plano local, no esperamos ver menor incertidumbre y hasta una posible aceleración en la volatilidad. Las conversaciones entre el Gobierno y el grupo que lidera Blacrock continúan, por lo que no está definido aún si se alcanzará un acuerdo de reestructuración total. Mientras tanto, y con una nueva extensión de la cuarentena, los datos económicos de la semana serán clave para entender la profundidad del deterioro macroeconómico local. Para ello, contaremos con índices de actividad y ventas junto al índice de confianza al consumidor.

En lo externo, seguirán llegando los resultados trimestrales de importantes compañías americanas. Entre ellas, comenzaremos con los resultados de Halliburton y Baker Hughes. Mientras que hacia el final de la semana será el turno de American Express y Twitter. Por otro lado, las solicitudes de desempleo seguirán siendo una referencia de la recuperación del mercado laboral. Al mismo tiempo que contaremos con los datos preliminares del Markit Composite del mes de julio.