El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Termina otra ronda de negociaciones entre el gobierno y los diferentes acreedores, con renovadas tensiones y serias fricciones con respecto a las condiciones del canje. De todas maneras, la profundidad de las correcciones en los precios fue bastante menor a lo que se esperaba, y la posterior recuperación de este viernes va más acorde a un mercado que descuenta un acuerdo independientemente de las complicaciones en las negociaciones.

El quiebre se dio frente a la resistencia de Guzmán de aceptar cualquier oferta que supere los USD 50 de VPN. El Gobierno dejó en claro que no están dispuestos a ofrecer más allá de lo estipulado como límite para asegurar la sostenibilidad de la deuda de largo plazo. Según declararon, lo propuesto por los bonistas incluye ajustes con los que el país no puede comprometerse, y entre los cuales había puntos ampliamente inconsistentes con el alivio necesario para restaurar la estabilidad económica y avanzar en un nuevo programa con el Fondo. Las diferencias más importantes se dieron con el comité de inversores Ad Hoc, encabezado por el grupo Blackrock. Desde donde aseguran que su oferta brinda el espacio fiscal que desde el Ejecutivo reclaman para llevar adelante las políticas necesarias en el marco de la pandemia. La misma significaría un alivio total de US$ 38 mil millones para los próximos nueves años, y según se especificó fue diseñada de manera consistente con el escenario macro que plantea el gobierno y en base a las exigencias del FMI.

Si bien las diferencias entre las partes subsisten, los precios indican que la ruptura en el diálogo no fue total, y en palabras de Fernández: todavía es posible “encontrar un punto de acuerdo con los acreedores”. En este sentido, el Riesgo País se ubica en los 2.566 puntos tras ceder algunos puntos con respecto al jueves, pero en niveles similares a los que vimos el viernes de la semana pasada. En cuanto a los títulos de deuda soberana en dólares, la recuperación de este viernes permitió cerrar la semana con subas de apenas 0.5%/0.7% en promedio.

Hacia adelante, y en las próximas horas, debería definirse los próximos pasos del Gobierno. Entre las opciones, los plazos podrían extenderse bajo la oferta actual durante diez días mas o mejorar la propuesta y abrir las negociaciones extendiendo aún más los tiempos. Una tercera opción sería levantar la oferta y cerrar el canje con los bonistas que ya se adhirieron –que, recordemos, no llegan al 20% de la deuda a estructurar-.

El Tesoro logró captar los fondos necesarios para cubrir gran parte del vencimiento del TJ20

Pasando a los activos de renta fija en pesos, el gobierno mantiene de forma exitosa su estrategia de Roll Over con una nueva licitación en la que ofreció una canasta de seis títulos de deuda –en su mayoría de corto plazo-. El Ministerio de Economía ofreció una combinación de LEDES, LEBAD y un Bono ajustado por CER (TX21), a través de la cual se consiguió colocar $135.000 millones, lo que le permitrá cubrir casi la totalidad del vencimiento del Bopomo.

Se trata de un muy buen resultado para el Gobierno, que le permite afrontar el máximo desafío en cuanto a vencimientos dentro del calendario de amortizaciones de bonos locales –que había comenzado el año con $800 mil millones-. Mientras tanto, la curva en pesos reflejó una mejora del 2.5%/3% en la semana.

Con el dólar contenido, nos vamos quedando atrás de las monedas de la región

Pasando al mercado cambiario, y dentro del segmento mayorista, volvemos a observar un volumen negociado muy acotado –menor a los USD 200 millones promedio diario-, con montos crecientes en el mercado de futuros. Esta semana, el peso argentino mantuvo la corrección diaria y cerró la semana con una suba del 0.5% a los $69.75 , siempre avalada por las intervenciones del Central que logró cerrar la semana con un saldo positivo en el marco de una demanda muy restringida. Vale destacar que nos vamos quedando atrás del ritmo de depreciación del resto de las monedas de la región. Lo cual no deja de presionar sobre nuestro tipo de cambio. Además de las perspectivas inflacionarias para los próximos meses en el marco de emisión del BCRA para la asistencia al Tesoro como fuente de financiamiento –que ya sumó unos $ 100.000 millones en lo que va del mes-. De todas maneras, es muy difícil pensar o al menos no se espera que el BCRA empiece algún proceso de normalización cambiaria en medio de las negociaciones de la deuda.

Fuerte corrección del Merval

En el plano de la renta variable, el fuerte cambio de expectativas con respecto a la deuda impactó en las cotizaciones de las principales acciones argentinas, pero al igual que la deuda recuperaron parte de lo perdido este viernes. De todas maneras, el balance semanal lejos está de ser positivo con el S&P Merval retrocediendo casi un 12% hacia los 40.900 puntos. Acá son varios los temas a destacar. Por un lado, las complicaciones asociadas al freno de la economía por la pandemia impactan en las proyecciones futuras de las empresas. Se estima que la actividad se contrajo entre un 15/18% en la primera parte del año, y hacia adelante la recuperación dependerá en gran medida de la duración de la cuarentena y la consistencia del proyecto económico del Gobierno (que por el momento no es claro). Además, el manejo y la relación con el sector privado tras las novedades de Vicentin y Latam serán claves para la formación de expectativas.

Semana positiva (pero volátil) para los mercados internacionales

En el frente externo, los mercados terminaron la semana en verde tras el impulso de este viernes ante una mejora de las perspectivas en la relación comercial entre USA y China. El gigante asiático pareciera está preparado para aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses cumpliendo así con el acuerdo comercial de la fase uno firmado en enero de este año. Lo que alivió las preocupaciones sobre las renovadas tensiones entre los países e impulsó las ganancias de los principales índices.

En el balance semanal, los mercados alternaron entre subas y bajas según el humor de cada día en función de la recuperación económica y los riesgos de un rebrote de coronavirus. El nerviosismo entre los inversores se alimentó del aumento en la cantidad de infectados y cualquier probabilidad de un nuevo cierre en algunas zonas puntuales de Europa, en la capital China y en Estados Unidos.

De todas maneras, las perspectivas de crecimiento futuro son positivas y el mercado está descontando una recuperación en "V". Lo que se ve reflejado en la suba de entre 2%/2.5% de los principales índices y ubicándose cerca del 40% por encima de los mínimos de marzo. En Europa, la tendencia fue similar con subas de entre 2% y 3.5%.

Powell habla y pide más apoyo fiscal

En el plano monetario, el presidente de la FED, Jerome Powell, testificó ante el Congreso y señaló que el organismo continuará con la compra de activos como una herramienta necesaria para respaldar la liquidez y el funcionamiento del mercado. Además, frente al Comité Bancario, Powell advirtió sobre la "incertidumbre significativa" sobre la recuperación económica, y agregó que las pequeñas empresas presentan el escenario más riesgoso tras la pandemia. Al mismo tiempo, presionó para conseguir más apoyo fiscal por parte del Gobierno. Mientras tanto, la menor aversión al riesgo en el mercado accionario redujo la demanda de activos de refugio impactando en las tasas. La tasa de los bonos del Tesoro americano a diez años retrocedió al 0.68% anual.

En Europa, la semana cerró con una tendencia mixta en el mercado de deuda con subas de hasta 2 puntos porcentuales entre los títulos alemanes y británicos. Esto, en el marco de una nueva reunión de los líderes de la UE para discutir la propuesta que involucra unos 750 mil millones de euros (USD 841 mil millones) para abordar la crisis sanitaria. Sin embargo, el nuevo plan de estímulos fiscales trajo importantes diferencias y n hubo avances significativos hacia un acuerdo.

Datos económicos: ventas minoristas y solicitudes de desempleo

Con respecto a la agenda macro de la semana, la tendencia positiva del mercado se dio en el marco de un aumento en las ventas minoristas de Estados Unidos superior a toda estimación de los analistas. El dato fue muy bien recibido por los inversores que lo percibieron como una buena señal de recuperación a medida que la actividad aumenta y los distintos estados van abriendo sus economías. La relajación en las medidas de confinamiento permitió mayor movimiento en las ventas, y eso genera optimismo para la recuperación del mercado laboral y en el nivel de ingresos.

En concreto, las ventas minoristas saltaron un 17.7% durante el mes de mayo, superando el record mensual de 6.7% de octubre del 2001 y por encima del 8% que esperaban los mercados. De esta manera, se revierte la tendencia de abril cuando las ventas habían retrocedido cerca del 14.7%.

Por otro lado, continuamos con el monitoreo semanal de las solicitudes de desempleo. Según las cifras oficiales del Departamento de Trabajo, las solicitudes alcanzaron unos 1.5 millones desde las 1.54 millones de la semana anterior. En este sentido, vemos una desaceleración en la disminución de solicitudes por semana, y entendiendo que el numero fue muy superior al 1.3 millones esperado las preocupaciones se acrecentaron dentro del mercado. Recordemos que cualquier dato económico que dé señales de una recuperación más lenta de lo esperado es posible que impacte negativamente en los precios.

Lo que vendrá

Ya mirando a la semana próxima, en el plano local, lo que decida el Gobierno en las próximas horas será clave para entender el futuro de las negociaciones en la deuda. Las últimas declaraciones de Fernández sugieren que el diálogo debiera continuar para terminar de eliminar toda diferencia entre las partes y poder finalmente cerrar un acuerdo. Pero, a raíz de la respuesta de los acreedores ante la resistencia de Guzmán, empiezan a ser necesario avances más rápidos y concretos para no llegar a una instancia legal. Sin dudas la deuda definirá las condiciones de financiamiento y el acceso al crédito futuro, en un contexto de por si desafiante por las complicaciones asociadas a la pandemia. En cuanto a este último punto, la agenda macro de la semana que viene traerá las cifras oficiales del PBI y el desempleo correspondiente al primer trimestre del año.

En el plano internacional, a parte de la evolución de la pandemia, los datos económicos seguirán siendo una fiel señal del ritmo de recuperación de la economía. Para ello, será clave la lectura de los PMIs de USA y Europa que llegarán en el comienzo de la semana próxima. Además del constante monitoreo del mercado laboral en función de las solicitudes semanales de desempleo.