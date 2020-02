El balance de la semana en el mercado en cinco datos

La falta de aceptación que tuvo el Gobierno para el financiamiento en pesos marcó sin dudas la tendencia de los precios de esta semana. Los resultados poco alentadores del canje de la semana pasada, a lo que se sumó el intento frustrado de colocación de títulos este lunes y frente a las dificultades para seguir armando la curva en pesos que viene construyendo con las LEBAD, obligó al Ministerio de Economía a finalmente re perfilar el bono dual en pesos. Noticia que, lógicamente, no resultó positiva para los bonos en pesos que cayeron entre 5% y 10% en la semana. Y entre los cuales se destacaron el AF20 en un 30%.

No hay dudas que la lectura que hizo el mercado no fue buena, o al menos así lo reflejó el movimiento reciente de los bonos. Pero más allá del impacto inicial ¿Qué mensaje busca dar el Gobierno? Si bien se estima que la decisión fue tomada ante la falta de fondos para afrontar los compromisos y con la intención de evitar la emisión monetaria, pero es factible que también se haya utilizado para mejorar el perfil negociador del Gobierno, luego de lo que sucedió con la Provincia de Buenos Aires (y aprovechando que es legislación local).

Las señales de Guzmán

La situación de la deuda en pesos complica sin dudas el panorama de renegociación de la deuda en dólares, donde las expectativas se fueron formando al ritmo de los eventos definidos por la agenda oficial. Entre ellos, la llegada de la comitiva del FMI junto con la participación de Guzmán en el Congreso fueron los temas clave de la semana.

La presentación del ministro lejos de traer tranquilidad, fue catalogada por muchos como un “discurso político” y ante el cual el mercado reprochó la falta de definiciones del plan económico que eventualmente podría hacer creer que el país podría afrontar sus compromisos (como vienen insistiendo desde el oficialismo). El funcionario habló de una reestructuración de deuda “profunda” debido a las condiciones económicas del país y a partir de la cual el Estado podría contar con más recursos para mantener una postura activa e intervenir para impulsar la demanda. A lo que aseguró que no era sostenible la reducción del déficit fiscal este año y adelantó que recién se podría hablar de un balance positivo para el 2023, trazando un nuevo escenario para los acreedores. Este, representa una capacidad de pago que se presenta cada vez más lejana, abriéndose así un panorama mucho menos amigable para las negociaciones.

Al menos así lo reflejó la curva soberana en dólares cuyos precios retrocedieron entre 4% y 8% en el balance semanal. Con un Riesgo País que volvió a ubicarse por arriba de los 2.000 puntos –zona de máximos recientes-. Por el momento, las paridades retrocediendo a un rango de 42% y 45%. Donde, como referencia el viernes pasado se encontraba en 44% y 47%. Mirando el diferencial por legislación, este se ubica cerca de los 400 puntos.

En este marco, comenzó la misión del FMI que se espera continúe hasta el próximo miércoles, en donde estudiaran las principales variables macroeconómicas del país y la sostenibilidad de la deuda. En el medio, comenzaron los primeros cruces entre el Gobierno y el FMI, con las fuertes declaraciones de Alberto y Cristina en relación a la supuesta violación de los términos del préstamo otorgado al país. Ambos mandatarios apuntaron al Fondo y lo responsabilizaron de la situación de la deuda a lo que el organismo negó la acusación y ratificó que no puede haber una quita sobre la deuda del país.

El mayorista sube a pesar de la postura vendedora del Central

Por otro lado, y ya dentro del mercado cambiario, las últimas ruedas se caracterizaron por un bajo volumen de negocios de apenas USD 200 millones en promedio, nuevamente con algunas ventas del Central (por un total de USD 60 millones) para posicionar al mayorista en $60.50 después de tres semanas de subas consecutivas. De esta manera, el BCRA viene acumulando ventas en unos USD 354 millones en lo que va del mes. Mientras tanto, las reservas casi no se movieron de los 44.650/44.700 millones del viernes pasado. En cuanto al minorista, la tendencia alcista acá se mantiene, el billete cerró en $63.73 sumando 70 centavos en la semana, y llevando al solidario a los $82.85.

Para los distintos tipos de cambio de referencia, y si bien siguen superando la cotización del solidario, la tendencia fue a la baja. Tanto el CCL como el MEP retrocedieron en la semana para cerrar este viernes en $83.32 y $82.19, respectivamente. Llevando las respectivas brechas a niveles del 36% y 34%. Para tener como referencia, estas se ubicaban en máximos el viernes pasado en la zona de 39% y 35% respectivamente. Pero, dado el contexto ¿Por qué no se amplió la brecha? A contra lógica, el reperfilamiento del AF20 ayudo en esto. Cuando todo indicaba que la postergación del pago la ampliaría, el desarmado de las coberturas construidas por los fondos del exterior (para repatriar los supuestos pesos a cobrar) hizo retroceder al CCL. Aquí la atención también estará sobre los próximos vencimientos, donde en caso de no poder rollear la deuda, la emisión (para pagar) o el CCL (para desarmar posiciones en pesos) podría ponerle presión a la brecha.

Pese al coronavirus, los mercados siguen subiendo

Los mercados externos se resisten a una corrección, y el S&P500 –como referencia- sigue marcando nuevos máximos. El driver sigue siendo el brote en China –que aún no mostró señales de desaceleración- y su posible impacto en la economía del gigante asiático y el mundo. Más allá de los pronósticos de crecimiento, que siguen analizándose a la baja, sobre la mesa comienzan a aparecer nuevos datos oficiales; y no son nada alentadores. Aun así, Wall Street no para.

Con más de 25 días, todos concuerdan que esta nueva epidemia tendrá un mayor impacto que el SARS 2002/3. Pero, ¿cuánto más será? Considerando que hoy este país fabrica el 28% de los productos que se consumen en el mundo, el impacto global podría verse reflejado a través de las cadenas de valor en el resto de los países (en la medida que las fábricas no reinicien sus actividades. Ya la situación no solo está afectando al turismo mundial (con una desaceleración importante en las reservas aéreas), sino que las secuelas ya pueden verse en el sector automotriz -Hyundai, por ejemplo, tuvo que suspender sus actividades en Corea del Sur por falta de componentes para la fabricación de sus autos que provienen desde China-.

De todas formas, ni el corona virus logra frenar el impulso de los principales índices de Wall Street que acumularon en la semana subas de entre 1.0% y 2%, manteniéndose todavía cerca de la zona de máximos.

Lo que vendrá

Para la semana que viene no se espera que el mercado local ceda en intensidad. Son muchos los frentes que todavía restan definir, al ritmo de la agenda oficial que busca concretar la re negociación el próximo mes. Pero mirando más a corto plazo, la atención continua sobre los próximos pasos del Gobierno, donde acá vale aclarar que Guzmán se mostró confiado en la apertura del mercado en pesos. En este sentido, habrá que analizar en los próximos días que tan decidido está el gobierno de continuar el proceso de normalización de la curva. Por el momento, el foco permanece en la deuda en dólares y los resultados que traiga la misión del FMI que comenzó esta semana y se extenderá hasta el próximo miércoles.

Saliendo de la deuda, los bancos inician la temporada de balances en argentina que esperemos sea un catalizador positivo para el Merval y el humor del mercado.

Afuera, la semana arranca con un feriado norteamericano que limitara lógicamente los negocios a nivel local. El foco seguirá, lógicamente, sobre los avances del coronavirus y las señales que puedan a aparecer en relación al impacto en la economía global. Con este fin, la agenda macro brindará señales sobre la salud de la economía global. Empezando con el PBI japonés este lunes, y seguido del PMI Markit Composite de USA y la Eurozona hacia el final de la semana.