El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Esta semana, puntualmente, y habiendo entrado ya en tiempo de descuento en el marco de la fecha límite autoimpuesta por el Presidente y respetada por el Ministro de Economía según el cronograma oficial, no faltó volatilidad. Se fue interpretando cada movimiento desde el oficialismo y analizando las respuestas a estos por parte de los acreedores. Lo que no dejó de pesar sobre la curva soberana en dólares cuyos precios se fueron moviendo en sintonía con las señales que llegaron desde Nueva York.

Los comentarios o trascendidos que fuimos escuchando a raíz del viaje de Guzmán no lograron generar la confianza suficiente, ni mejorar mucho las perspectivas del mercado, ante la falta de detalles de lo que sería la propuesta oficial. Las expectativas no son buenas, o al menos así lo reflejan el nivel de paridades de los bonos soberanos que se encuentran hoy dentro del 44% y 46%, y un diferencial por legislación que se amplió a los 390 puntos.

Los precios, por su parte, reflejaron números mixtos con bajas de entre 2% y 4% en la semana, y subas cercanas al 1/2%. Mientras que el balance mensual, reflejaron importantes rojos de entre 5% y 13%. El Riesgo País, en tanto, fue trepando lenta pero continuamente para ubicarse por arriba de los 2.000 puntos –acercándose a la zona de máximos alcanzados durante el 2019-.

Mirando hacia adelante, el cronograma para la reestructuración fue oficialmente presentado la noche del mismo día en que la Ley para la Sostenibilidad de la Deuda fuera aprobado por la Cámara de Diputados. Según marca la agenda oficial, se espera que el senado haga ley el proyecto la próxima semana, al mismo tiempo que la atención estará en el encuentro de Martin Guzmán y la Directora del FMI, en el marco de un seminario en la Ciudad del Vaticano.

Ahora bien, la propuesta oficial a los bonistas de la oferta final llegaría durante la primera mitad de marzo, con la previa presentación de Guzmán de los primeros lineamientos de las negociaciones en el congreso. El nivel de aprobación, en tanto, se espera que llegue al final de dicho mes.

Se acaba el tiempo para la provincia de Buenos Aires

Hilando más fino, y si bien los siguientes pasos a seguir del gobierno ya están sobre la mesa, todavía resta un largo camino por recorrer, donde la complicada situación financiera que enfrenta la provincia de Buenos Aires juega un papel muy importante. En ese sentido, se resolvió este viernes la extensión del plazo al próximo lunes para conseguir el aval de los bonistas. Recordemos que, de conseguirse el 75% de adhesión, el gobierno provincial hizo una propuesta para cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses acumulados desde el 27 de enero y el 1 de mayo.

En este escenario, los sub soberanos descendieron cerca del 1% en promedio esta semana, acumulando bajas de entre 5% y 10% en enero. Donde, entre ellos se destaca lógicamente el BP21 con un descenso aún más importante del 17% en el mes.

Nueva baja de tasas y brechas en máximos

Por otro lado, y entrando ya en el análisis del mercado de cambios, el Central se mantuvo de ambos lados del mostrador en ruedas que operaron con un bajo volumen de negocios. Este rondó los USD 260 millones –levemente por debajo del promedio diario de las últimas semanas-, con una divisa algo más demandada que cerró en $60.35 sumando así 26 centavos en la semana y 46 centavos en el mes. Mientras tanto, las compras del BCRA acumularon un total de USD 831 millones en el mes, y unos USD 1.900 millones desde que Alberto Fernández asumió su mandato.

El foco, igualmente, estuvo sobre los distintos tipos de cambio de referencia que ya superaron la cotización del solidario ubicándose en zona de máximos. Tanto el CCL como el MEP se mantuvieron al alza y cerraron en $85.4 y $83.8, respectivamente. Llevando las respectivas brechas a niveles del 40% y 37%.

Ya para terminar, y sin muchos datos económicos para analizar, la semana nos dejó una nueva baja en la tasa de referencia de política monetaria.

Semana intensa para los mercados internacionales

Cambiando al eje internacional, la semana siguió atenta las novedades respecto al brote en China. El último dato indicaría que la cifra de muertes ya alcanza las 213 personas, y los casos confirmados superaron los 10.000. Por ello, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia a nivel mundial, preocupados por que el virus se propague a países con sistemas sanitarios más débiles –aunque destacaron las gestiones de China para contenerlo-.

Con aerolíneas que suspendieron los vuelos hacia este país, e incluso los propios esfuerzos del Gobierno chino cancelando los festejos del Año Nuevo y extendiendo el periodo de vacaciones, las calificadoras ya comenzaron a estimar los impactos de este virus. Sin ir más lejos, Goldman Sachs, publicó un informe donde indica que el brote afectará el crecimiento económico, para este año, del gigante asiático en 0.4%, y que posiblemente también arrastre la economía de Estados Unidos, debido a una baja del turismo y las exportaciones. Así, GS bajó a 5.5% desde 5.9% sus expectativas de crecimiento para el PBI de China en 2020.

En este contexto, los principales índices bursátiles alrededor del mundo serraron la semana en negativo, con rojos de hasta el 5.7% (en Asia), recortando las ganancias del mes –a excepción del Nasdaq que logró avanzar un 2.6%-.

En ese sentido, la temporada de balances fue el otro driver. En una semana fuerte, ya el 45% de las empresas que conforman el índice S&P500 presentaron balances, y el 69% logró superar las expectativas en cuanto a ganancias por acción –que aún se coloca por encima del promedio a largo plazo, pero lejos de la performance del trimestre anterior-.

Los Bancos Centrales se juntaron para definir su política monetaria (FED y BOE, entre otros)

Por su parte, en el mercado de deuda, la tendencia se replica. Los rendimientos de los bonos de referencia retrocedieron en la semana hasta 18 puntos básicos, acumulando fuertes caídas en el mes de entre 23 y 48 pbs. Incluso, la curva de deuda soberana americana volvió a invertirse en dos oportunidades (comparando los vencimientos a tres meses y 10 años). Hoy la tasa a diez años del Tesoro americano gira en torno al 1.51% anual.

Ni la postura más dovish de la FED o del Banco de Inglaterra pudieron contener a las tasas. Recordemos que esta semana, la entidad presidida por Jay Powell, en una decisión unánime, mantuvo la tasa de referencia en el rango de 1.5%-1.75%. Las incertidumbres comerciales disminuyen, y el crecimiento económico global pareciera estabilizarse, lo que no le da motivos a la FED para cambiar su rumbo. No obstante, la Reserva Federal no hizo mención –y era algo que esperaba el mercado- sobre su práctica actual de comprar USD 60.000 millones mensuales de bonos del Tesoro para garantizar una liquidez adecuada a corto plazo en el sector financiero (bancario).

En igual sentido, el Banco de Inglaterra (BoE), presidido por Mark Carney, también mantuvo la tasa de interés quieta en 0.75%. Las débiles cifras de PBI podrían haber impulsado al banco a reducir la tasa, pero los datos de enero que muestran un aumento en la confianza de los consumidores, más aún después de las elecciones que reafirmaron a Boris Johnson como Primer Ministro británico e impulsor del Brexit.

Que esperar para la semana que viene

En ese sentido, y adentrándonos en lo que vendrá, en EE.UU. lo ojos se posaran en el Caucus de Iowa, que será el puntapié inicial a la campaña de los Demócratas por encontrar un contrincante para Trump en las elecciones de noviembre. Para los republicanos, esta instancia será mucho más simples y se les considera un sondeo de opinión. Además, seguirá la temporada de balances americana y el minuto a minute del brote en China. En la agenda económica, contaremos con los datos finales de PMI de enero, las cifras de producción industrial en china, el índice de precios al productor en Europa y los números de desempleo y balanza comercial americana.

En lo local, la recaudación fiscal y el índice de producción industrial serán lo más importante en cuanto a datos, mientras que el foco seguirá siendo los pasos para la renegociación de la deuda, principalmente lo que pueda suceder con el BP21 en la Provincia de Buenos Aires.