El balance de la semana en el mercado en 5 datos

Comenzó la transición al 10D

Octubre se fue, y nos dejó no solo un nuevo Presidente electo, sino también una nueva cuenta regresiva, ahora hacia el 10D. En este marco, el mercado permanece expectante a cualquier señal que pudieran brindar la transición ya en marcha. Anuncios, nombramientos o declaraciones en relación al futuro de la política económica una vez que el nuevo gobierno asuma. De hecho, la semana comenzó con la foto de Fernández y Macri, mientras que ayer tuvimos el encuentro de los mandatarios provinciales, lo que permite apuntar a que la transición –y como buen punto- será ordenada.

No obstante, las exigencias por parte del mercado lógicamente se mantienen, y mantendrán. Se necesitan, y esperan definiciones. Así, la volatilidad en los activos financieros locales podrá ir incrementándose si estás no aparecen, y las ruedas transcurren. Faltan igual unos poco menos de 40 días.

Lo que si nos dejó la semana, y más allá de las fotos políticas mencionadas, fue algunas definiciones desde la política cambiaria, con un maxi cepo (al llevar el límite para atesoramiento de u$s 10.000 a u$s 200 por mes, y más limitaciones para las compras en el exterior), y en el plano monetario una baja de tasas (el piso de las Leliq bajó de 68% en octubre a 63% en noviembre), y otras medidas que aceleran la caída en el stock de estas letras. Un tema sobre el que Fernández fue claro en la campaña.

Dólar en baja, brecha alta y reservas que frenan su baja (y suben este viernes por primera vez después de las PASO)

Comencemos entonces por el análisis del dólar. El mayorista cerró en $ 59,75, después de caer 24 centavos en la semana. Esto, con un Banco Central que pasó del otro lado del mostrador, ya que se habla de una compra de unos u$s 280 millones que sumó a reservas. Los volúmenes operados, en tanto, se mantuvieron en un promedio diario de u$s 300 millones, por debajo de los u$s 800 millones de la semana pasada, en medio de la fuerte dolarización en los días previos a las elecciones y no hay dudas afectado por el nuevo endurecimiento de los controles.

Por su parte, el CCL cerró en $ 79,4 este viernes, y el MEP finalizó en los $ 75,5, por lo que la brecha se mantuvo en los niveles del cierre o levemente debajo de la semana pasada en 34% y 29% respectivamente. La volatilidad dentro de este mercado fue igualmente alta.

Mientras que, en este escenario de maxi cepo, el goteo de reservas se desaceleró, a un ritmo promedio diario de u$s 42 millones –por debajo de los u$s 790 millones de la semana pasada-. Esta vez, con una caída que se explica básicamente por la salida de depósitos privados en dólares (que igualmente también se desacelera). De hecho, las reservas tuvieron su primera suba desde las PASO, para cerrar en u$s 43.289 millones.

En lo que respeta a la política monetaria, el nuevo piso de la tasa para noviembre en niveles de 63% y la decisión del Central de eliminar la posibilidad de encajar con Leliqs los depósitos a la vista fueron los datos más relevantes.

Bonos y acciones con volatilidad creciente

En los bonos, la volatilidad fue un dato, y entendemos está directamente relacionada con la falta de definiciones con respecto a su tratamiento. El Gobierno electo no hizo referencia a este punto clave y, de hecho, dejó por ahora hasta de hablar de un simple reperfilamiento. Pero si realmente se busca una reestructuración rápida y amistosa (para lo que debería evitarse antes un default) esperamos que oficialmente los encuentros entre los designados por Fernández y el FMI como con los acreedores privados, no tarden en comenzar.

En este contexto, los bonos soberanos en dólares cerraron la semana sin una tendencia clara, y con variaciones mixtas –y fuertes en algunos casos-. Por otro lado, en relación a las paridades, el diferencial por legislación se mantiene. Los bonos de ley local cerraron en un promedio del 40%, mientras que los de ley New York alcanzan el 44%. Esto en el marco de un Riesgo País que sumó más de 140 puntos, y se ubicó en 2.300 puntos –máximo de 7 semanas-.

En el análisis de la renta variable, el mercado se mantuvo selectivo y acotado en volumen con una variación semanal de 4.5% hacia los 35.743 puntos nuevo máximo post PASO. En el panel líder, las subas fueron encabezadas por CVH, VALO y ALUA en 43%, 36% y 32% respectivamente. Los rojos, en cambio, fueron para TECO2, BMA y BBAR en 9%, 8.7% y 8.5%, en igual orden.

Semana de récords para el mercado americano

En lo internacional, fue fin de una semana récord para los mercados norteamericanos y el Presidente Donald Trump no dejó de celebrarlo. “¡Mercado de valores con GRAN SUBA! Registros máximos para el S&P 500 y NASDAQ. ¡A disfrutar!”, expresó el mandatario a través de la red social.

Sobre lo que impulso esta tendencia, debemos hablar de na serie de datos económicos que podrían definirse como positivos, la decisión de política monetaria de la FED -conforme a lo esperado- y los buenos resultados corporativos. Factores incluso que hasta opacaron algunas noticias desde el frente comercial con China no muy positivas. En este marco, el Nasdaq cerró en 8354 puntos y el Dow Jones en 27.303 puntos, con subas de 1.4% y 1.3% respectivamente, en la semana.

Un dato: el 70% de las empresas del S&P500 han presentado sus resultados para el tercer trimestre del año, y de las 357 compañías, el 75% ha superado las expectativas de ganancias (por acción) -aun por encima del promedio de los últimos 5 años-.

En cuanto al evento de la semana, se debe hablar de la reunión de política monetaria de la FED. El organismo cumplió con las expectativas y recortó la tasa unos 25 pbs hacia un nuevo rango de 1.5% y 1.75%. No obstante, recordemos, que la tercera baja del año volvió a ser definido como un “ajuste de mitad de ciclo” en una expansión económica madura, lo que se puede interpretar como que no se busca iniciar un periodo de política monetaria expansiva.

Palpitando lo que vendrá

Mirando hacia adelante, en lo local, se espera que los equipos de transición empiecen a trabajar definiciones de política económica que puedan dejar un escenario más claro respecto del camino a tomar por el Gobierno entrante. Mientras tanto, empieza la temporada de balances argentinos con más fuerza. Conoceremos los resultados de Telecom, TGS, YPF, SUPV, entre otros. También, y como dato no menor, esperamos finalmente comiencen también los acercamientos para comenzar con negociaciones de deuda, tanto con acreedores privados como con el FMI.

En lo internacional, arranca el tramo final para la temporada de balances en Estados Unidos. Donde, entre las empresas que restan presentar sus resultados trimestrales, destacamos a Qualcomm (microchips), CVS y Walt Disney. Por otro lado, en relación a los datos económicos, la semana entrante trae el resultado de la balanza comercial americana, la que reflejaría los efectos de la guerra con China.

Si miramos hacia Europa, con la nueva Presidente del BCE, Christine Lagarde, se conocerán los pronósticos de crecimiento de la UE que se publicarán en el boletín oficial del ente central. La agenda macro cierra con la balanza comercial de china y el dato de inflación del país asiático.