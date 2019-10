El balance de la semana en el mercado en 5 datos

La campaña política –en la cuenta regresiva para el 27/O- complicó al mercado local

Fue una semana complicada para los activos locales. La cercanía de las elecciones y la falta de noticias concretas que nos permitan ir proyectando un escenario a partir de diciembre comenzó, aunque de forma previsible, a presionar sobre el comportamiento del mercado. No es ilógico. Una campaña en cuenta regresiva, con cada vez más fuertes enfrentamientos entre Macri y Fernández apoyan –y más que convalidan- este comportamiento. Las posiciones conservadoras así se activan, y las oportunidades de compra que puedan llegar a observarse ante caídas acumuladas en las cotizaciones, son sólo para perfiles agresivos.

Las noticias políticas fueron el eje de la semana, y no mucho más. No obstante, estás bastaron para presionar –como dijimos- a nuevas subas en el riesgo país, presión sobre el dólar y una brecha creciente. Esto en un marco de reservas que mantienen su goteo.

Los bonos cayeron fuerte en la semana (esperando la propuesta de reestructuración)

Los bonos soberanos en dólares reflejaron importantes caídas de entre 5/10% a lo largo de toda la curva, con una marcada diferencia en la magnitud de la caída según su legislación. Los de ley local, claramente, los más afectados. El diferencial se mantiene también en torno a las paridades donde los de ley extranjera permanece en niveles del 44/47% mientras que los de legislación local se encuentran entre 37/44%. Mientras tanto y como era de esperar, la curva de rendimientos se mantiene invertida, con tires que van desde 200% en el bono más corto al 15/16% en los más largos.

La menor demanda de títulos argentinos se convalidó en una suba del riesgo país de casi 200 puntos para ubicarse nuevamente por arriba de los 2000 puntos.

En cuanto a datos puntuales para esta plaza, se miró a USA. Por un lado, por las reuniones de referentes de Fernández con supuestos fondos. No hubo igual trascendidos de este punto. Por otro lado, por las reuniones de Lacunza y el presidente del BCRA con el FMI. Tampoco, sin embargo, hubo novedades. Se sabía que el organismo no liberaría los u$s 5400 millones, mientras que Lacunza durante la semana apuntó a la necesidad de una renegociación rápida (aunque no urgente), y a un problema de liquidez (pero no de solvencia).

Acciones selectivas –esperado-

En el análisis de la renta variable, el Merval logró avanzar levemente en la semana (+0.8%) hasta arriba de los 31.900 puntos, volviendo a la zona de máximos post PASO y se acercandose a la zona de los 32.000/32.500 puntos de resistencia de corto. No obstante, la volatilidad permanece por arriba del 46% en promedio.

Le selectividad, en este marco, se mantiene. Entre las principales acciones argentinas, las subas más importantes fueron para VALO, COME y TGS en 6%, 4.3% y 4%, respectivamente. En el terreno negativo, en cambio, se encontraron Transener, TGNO y EDeNor con caídas de 10%, 9% y 5%, respectivamente.

La continua presión sobre el tipo de cambio y el salto en la brecha

En tanto, la presión sobre el dólar se mantuvo durante la semana, aunque sobre fines de la misma logró cierta estabilidad en torno a los $ 58,35. Lo que no cambio, con respecto a las últimas semanas, fue la constante intervención del BCRA -que ya deja así de ser una noticia-. En el balance de la semana el mayorista sumó 30 centavos y alcanzó su nivel más alto del mes. Si miramos el mercado minorista, el billete cerró arriba de los $ 60,70, acumulando 40 centavos en la semana.

Con la constante intervención del BCRA, las reservas continúan con el goteo diario, y se ubican ya por debajo de los u$s 47.600 millones tras acumular una caída de alrededor de u$s 300 millones en la semana.

No obstante, el dato más relevante de la semana pasó por el comportamiento de la brecha. El diferencial con el CCL saltó unos 10 puntos porcentuales en la semana, y se amplió hacia niveles cercanos al 30% (máximos desde la instauración del cepo, pero debajo del 40/55% promedio que llegó a estar en el 2015); contra el MEP –o Dólar Bolsa- el diferencial subió a la zona del 22% -llevando el spread entre el MEP y el CCL a 4%-.

Brevemente, en lo que respecta a tasas de interés y como preveíamos –producto del piso que el BCRA había marcado para el mes-, el rendimiento de la Leliq se mantuvo en la semana estable en niveles de 68%. En relación a la tasa que pagan los bancos a los ahorristas, el diferencial de ubica en unos 13 puntos, con una Badlar en torno al 55% anual.

En cuanto a los datos económicos, la inflación fue sin dudas el número destacado. Lamentablemente sin sorpresas se ubicó en el 5.9% en septiembre, acumulando en el año un alza de 37.7% y en los últimos doce meses del 53.5%. Mientras que se conocieron los datos fiscales de septiembre, que si bien mostraron –como se esperaba- un déficit, permitieron al Gobierno reflejar que se sobrecumplió la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional ante un superávit primario de 0,1% del PBI (acumulado a septiembre).

Los mercados internacionales positivos (en su mayoría)

Si miramos los mercados internacionales, la tendencia fue mayormente positiva. La agenda económica, el devenir del Brexit, nuevas declaraciones de China y resultados positivos en plena temporada de ganancias corporativas, fueron los drivers más relevantes de la semana. Esto igual no quita que la volatilidad se mantenga alta en un marco en donde no se despejan, ni esperamos lo haga de corto plazo, la preocupación sobre el crecimiento.

Así, el S&P500 y el Nasdaq avanzaron 0.5% y 0.4% respectivamente. La excepción, en cambio, fue el Dow Jones que cayó 0.2%, afectado por las noticias relacionadas a Boeing publicadas hoy viernes. En Europa, la tendencia fue la misma, con subas de entre 1-2%.

Para finalizar, de la agenda y aunque hubo algunos datos de actividad americana, lo más relevante pasó por el PBI de China en el III trimestre que aumentó un 6% interanual, levemente por debajo del 6.1% proyectado, pero reflejando su ritmo más débil en casi tres décadas.

En cuanto a lo que habrá que mirar la semana que comienza, no hay mucho –al menos, en la agenda local-. No esperamos datos económicos relevantes, y en consecuencia sólo seguiremos atentos a las noticias políticas que gatille una campaña ya en sus últimos días.

Seguiremos, por otra parte, atentos a lo que pueda surgir respecto a una propuesta de reestructuración de deuda. Si bien no esperamos definiciones concretas, si lo que pueda trascender de reuniones de Fernández y su equipo con bancos y fondos. Para alguna señal, con respecto a las conversaciones, con el FMI en principio deberemos esperar a después del 27 de octubre.

En el plano internacional, la atención durante el fin de semana estará en el debate en el Parlamento británico mañana. A la vez que el lunes, por su parte, abriremos con la decisión de política monetaria del Banco Central de China. Se espera mantenga acá la tendencia bajista de la tasa, en particular, después del dato de crecimiento. Siguiendo con lo monetario, ya el jueves, el Banco Central Europeo también tendrá una nueva reunión.

De la agenda económica, para cerrar, se destaca una nueva ronda de los índices de gerentes de compras de la zona euro para octubre, y en particular los PMI de octubre de la economía americana.