El balance de la Fed alcanza récords y genera una ola de dólares hacia fondos de deuda corporativa

La Reserva Federal incrementó su participación en bonos de alto rendimiento y de bonos de grado de inversión corporativa, haciendo que su hoja de balance se dispare por encima de los u$s 7100 millones. El mercado acompañó a la Fed y se vieron direccionamiento de fondos hacia dichos ETF, haciendo que el capital bajo administración de los mismos crezca 60% en tres meses. Así, los bonos se recuperaron, las tasas cayeron y el mercado busca estabilizarse.

Para poder hacer frente a la crisis económica que vive Estados Unidos por efecto de la pandemia y de la cuarentena, la Reserva Federal inició un programa histórico de expansión monetaria y de políticas orientadas a contener los daños ocasionados. En una primera instancia redujo drástica y rápidamente la tasa de interés a niveles de 0% y luego reinicio el programa de flexibilización cuantitativa, comprando activos en el mercado En uno de los activos que más fuerte atacó y se aceleró la tendencia de la Fed fueron los ETF de bonos corporativos, generando una avalancha de dólares hacia dichos papeles.

Desde el inicio de la crisis, el balance de la Reserva Federal aumentó a u$s 7,100 millones. La Fed sumó u$s 2.900 millones tan solo en los últimos tres meses. Esta clase de medidas fueron llevadas a cabo durante 2008 cuando la hoja de balance de la Reserva Federal creció 151%. A comienzo de 2020 se encontraba en u$s 4166 millones por lo que si la Fed replicase dicho crecimiento porcentual, la misma se dispararía por encima de los u$s 10.000 millones.

Mirá también El dólar blue concentra las miradas tras nueva baja mientras que el Central suma más reservas El billete que opera en el mercado paralelo cayó a $ 124 pese a las mayores restricciones que colocó el BCRA. La entidad ya compró casi u$s 5O0 millones en tres ruedas. El campo liquidó más divisas.

Entre los activos que la Fed decidió comenzar a comprar se destacan los ETF (Exchange Traded Fund) de bonos de grado de inversión, así como también la compra de bonos de alto rendimiento que fueron hasta hace poco investment grade y que, por la caída de los precios y el deterioro de las condiciones financieras y económicas cayeron a grado especulativo (también conocidos como “fallen angels”).

Mayores flujos y recuperación de los ETF

La Fed estuvo adquiriendo fuertemente ETF de bonos corporativos y su tenencia aumento en u$s 1.800 millones, llevando su gasto total en esa clase de activos a u$s 3.100 millones.

El hecho de que la Fed haya anunciado la compra de ETF de deuda corporativa generó una fuerte recuperación de esta clase de activos, provocando a su vez una caída en las tasa de interés de los bonos. Adicionalmente, los inversores decidieron acompañar a la Fed y direccionar sus flujos hacia esta clase de fondos.

El ETF de deuda de alto rendimiento fue la que más subió desde finales de marzo hasta la fecha, creciendo un 20%. La deuda de mercados emergentes de alto rendimiento también acompañó recuperándose un 19% mientras que la deuda en dólares de emergentes sube un 14%. Finalmente, la deuda de grado de inversión avanzó un 14,7% desde finales de marzo hasta la fecha.

En lo que respecta a las tasas de interés de dicha deuda, todos vieron una enorme compresión de spreads. La deuda de grado de inversión paso de rendir 5,5% a finales de marzo hasta 2,45% actuales.

La deuda corporativa de alto rendimiento paso de rendir 11,5% hasta los 7% actuales, al igual que la deuda de mercados emergentes que operaba con tasas del 9% y hoy rinde 5,6%.

Además, estos ETF vieron fuertes incrementos en sus activos bajo administración. Los inversores acompañaron a la Fed y gracias a esta decisión de la Reserva Federal, se observó un incremento significativo en los activos bajo administración de estos fondos.

El ETF de bonos de grado de inversión administrado por iShares de BlackRock (LQD), aumentó desde finales de marzo en u$s u$s 9697 millones (24%) hasta un récord de u$s 49.475 millones desde el anuncio el 26 de marzo en sus activos bajo administración.

Los activos totales del ETF de bonos de alto rendimiento iShares (HYG) también crecieron u$s 9150 millones (60%) hasta récord de u$s 24.500 millones. Misma dinámica se observó en el ETF de bonos de alto rendimiento Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK) que creció un 42% desde finales de marzo, desde los u$s 8394 millones hasta u$s 11.950 millones en capital bajo administración.

A diferencia de la deuda de alto rendimiento americano y de grado de inversión, los fondos no fueron hacia la deuda de mercados emergentes. Si bien se dio una fuerte recuperación en dichos bonos, los capitales no fluyeron masivamente como en el resto de los ETF de bonos.

Actualmente el ETF de deuda emergente en dolares (EMB) administra u$s 13.331 millones, creciendo un 12% respecto de finales de marzo (creciendo u$s 1473 millones).

Las compañías aprovechan para endeudarse

La movida por parte de la Fed y la enorme liquidez hacia los bonos de grado de inversión también fue aprovechada por esta clase de compañías para endeudarse. Compañías como Disney, Apple y ExxonMobil emitieron cerca de u$s $ 1000 en los últimos cinco meses y con la intención de fortalecer sus balances contra la crisis económica inducida por el coronavirus

Según datos de Refinitiv y publicado por el Financial Times, la emisión de bonos corporativos de EE.UU. por parte de compañías con grado de inversión, que se encuentran en la mitad superior de la tabla de calificación crediticia, ha emitido mas de u$s 1000millones este año.

Ese total, que incluye la deuda recaudada por las instituciones financieras, supera con creces los u$s 540.000 millones emitidos durante el mismo período en 2019, y es similar al promedio anual de $ 1.300 millones. Es decir, que en cinco meses se emitieron casi el promedio anual que se suele observar en emisiones de deuda corporativa.

"Todos los grandes nombres decidieron entrar y construir sus cofres de guerra", dijo Shankar Ramakrishnan, editor senior de bonos de Informa Global Markets al diario Financial Times.

El fabricante de aviones Boeing, la compañía de tecnología Oracle y el grupo de telecomunicaciones AT&T llegaron al mercado con las mayores ofertas, recaudando u$s 25.000 millones, u$s 20.000 millones y u$s 12.500 millones, respectivamente. La emisión total superó los u$s 200.000 millones durante tres meses consecutivos hasta mayo, la primera vez que sucedió desde 1990.