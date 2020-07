El aguinaldo se fue al dólar: bancos vendieron 35% más que en junio

“Todos los pesos excedentes del aguinaldo se dolarizan”.

Así, tajante, define un banquero el record de operaciones que hubo entre anteayer y ayer en el sector financiero del cupo de los u$s 200.

De acuerdo a estimaciones de las principales entidades, el primer día hábil de julio vendieron un 40% más que el mes pasado y el segundo día un 30% más que en junio, por lo que en promedio de los dos días fue 35% por arriba.

Según los cálculos que realizan de forma extraoficial en los bancos, unos 600.000 ahorristas minoristas compraron en total u$s 120 millones entre anteayer y ayer, contra 450.000 personas que compraron casi u$s 90 millones los primeros dos días del mes pasado.

Según relataron a este diario, el primer día del mes las entidades venden siete veces más que un día normal, el segundo día tres veces más, y luego el cuarto día hábil del mes, que es cuando muchos empleados cobran, ya que es el límite legal que tienen las empresas para pagar sueldos.

Luego, la venta de moneda extranjera entra en una meseta hasta el último día del mes, cuando se duplican las operaciones con respecto a un día común, por los rezagados que se olvidaron y no quieren perder su cupo, ya que quien no lo usa a lo largo del mes, no lo puede acumular para el mes siguiente.

“Los primeros días explota y ahora por el efecto aguinaldo fue un record. El tema es que el ahorrista sabe que el billete suele ir subiendo por lo general varios centavos cada día, y en una semana puede estar $ 1 más caro”, revela el directivo de un banco.

Por otro lado, nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo durará este cupo, y si el Banco Central no lo cortará de un día para el otro.

“Se cae de maduro que nadie viene a vendernos un dólar. Habremos comprado u$s 20.000 ayer solamente, por parte de algún cliente que tiene que pagar la tarjeta y, como no le alcanza, vende de a u$s 30 o u$s 50 por Home Banking, para no tomarse el trabajo de sacar un turno, pasar por ventanilla a retirarlos, y luego ir hasta una cueva a cambiarlos a $ 120 en lugar de a $ 70”, revela el ejecutivo de un banco.

Agrega que actualmente no hay mucha demanda de turnos para retirar los billetes por ventanilla: “Lo que hace la gente es comprar dos o tres meses y después sacarlos todos juntos. Excepto en algunas sucursales, en el resto sobran turnos. No hay cuellos de botella, el cliente se acostumbró a no ir al banco. Hubo una digitalización forzada, pero con una adopción muy alta”.

Según el último informe cambiario del Banco Central, las compras brutas de billetes de las personas humanas totalizaron u$s 451 millones en mayo.

Alrededor de 2.400.000 individuos compraron billetes para tenencia, duplicando la cantidad de personas que compraron en el mes previo, con una compra promedio per cápita de u$s 190.

“Las ventas de billetes de las personas humanas mostraron una disminución respecto a abril tanto en monto (caída de u$s 12 millones para totalizar u$s 13 millones), como en cantidad de clientes: disminución de unos 20.000 para llegar a 75.000 clientes”, revela el informe de evolución del mercado de cambios y balance cambiario que elabora mensualmente el BCRA.