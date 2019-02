El Tesoro renovó el 89% del vencimiento de Letes y pagó 4,50%

El Ministerio de Hacienda renovó hoy el 89% de las Letras del Tesoro (Letes) que vencen esta semana. Pagó la tasa mínima garantizada de 4,50% y colocó u$s 1100 millones.

La cartera conducida por Nicolás Dujovne enfrentaba un vencimiento de u$s 1239 millones y logró colocar u$s 1100 millones en Letes a 217 días, que expiran el 13 de septiembre de este año.

El Tesoro recibió 7970 órdenes por un total de u$s 1139 millones y adjudicó u$s 1100 millones al precio máximo de corte que había fijado, de u$s 973,94 por cada u$s 1000. Como resultado, pagó una tasa nominal anual (TNA) de 4,50% y una Tasa Interna de Retorno Efectivo Anual (TIREA) de 4,54%.

La gran cantidad de órdenes muestra una fuerte participación entre los minoristas. El Ministerio de Hacienda había decidido adjudicar todas las posturas provenientes del tramo no competitivo (minorista) y recién después tomar las ofertas del tramo competitivo. Como estas últimas excedieron el monto máximo a adjudicar, que era de u$s 1100 millones, el Tesoro les aplicó un factor de prorrateo de 96,54%.

El resultado de la licitación estuvo en línea con lo ocurrido en las colocaciones previas, en las que el porcentaje de renovación de los inversores privados fue mayor al 100%. Fuentes de Hacienda confirmaron que dicha proporción fue hoy de 103%, por lo que el sector público debió replegar su tenencia ligeramente.