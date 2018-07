El Tesoro reabre Letes con tasa mínima de 4% con prioridad para minoristas

Los minoristas y mayoristas pueden suscribir hoy Letras en dólares (Letes) a un tipo de cambio de $ 27,5633 con una tasa mínima asegurada de 4%. El Ministerio de Hacienda reabre hoy sus emisiones de Letes a 210 días (con vencimiento 8 de febrero de 2019) y a 378 días (al 26 de julio de 2019) y garantiza una tasa mínima de 4% y 4,5%, respectivamente. Se priorizará la adjudicación del total de las órdenes minoristas.

Las Letes están rindiendo por encima del 5% en el mercado secundario, aunque tienen poca liquidez. La colocación que cierra hoy introduce la novedad de fijar un precio máximo y una tasa mínima para el inversor. El instrumento a 210 días tiene un tope de u$s 977,50 por cada u$s 1000 de valor nominal, mientras que la letra a 378 días tiene un máximo de u$s 955,47.

En ese sentido, María Laura Segura, senior trader de SBS, explicó: "El mercado secundario está operando un poco más arriba de los pisos que marcaron, más cerca de 5%. Tal vez los inversores se tienten a pedir un poquito más, para estar alineados. De todos modos, con los mínimos se aseguran que los rendimientos estén acordes con los precios más altos de las últimas semanas. Garantizando la tasa mínima, no deberían tener problemas para hacer una buena colocación".

Otra novedad de la emisión es que privilegiará adjudicar el total de las órdenes minoristas. La cartera que conduce Nicolás Dujovne aclaró que, en caso de que las ofertas del tramo no competitivo superen el monto buscado, serán prorrateadas. Como consecuencia de la prioridad los minoristas, que compran al precio máximo pero aprovechan el tipo de cambio mayorista, los participantes del tramo competitivo se verán prácticamente obligados a pagar ese mismo valor para asegurarse ingresar en la licitación.

Si bien Hacienda no confirmó el monto que intentará recaudar, un dato a considerar es que las Letes que se colocan hoy se liquidan este viernes 13, en coincidencia con un vencimiento de u$s 1200 millones. Por lo tanto, al menos una parte de lo emitido hoy será para rollear las letras que caducan.

Bono dual a 2020

Con el mismo tipo de cambio mayorista que las Letes (correspondiente a la comunicación "A" 3500 de ayer), hoy se coloca un bono en moneda dual con vencimiento en febrero de 2020. La particularidad de este título es que al vencimiento abona en pesos el máximo entre (1) el valor nominal emitido denominado en dólares al tipo de cambio inicial más los intereses capitalizados en pesos y (2) el valor nominal emitido denominado en dólares más sus intereses a una tasa nominal anual de 4,50% convertidos a moneda local. Así, es un instrumento en pesos que ofrece una salida en dólares si las variables financieras y cambiarias se deterioran.

Lo que se licita hoy es la tasa en pesos de este bono. El pasado 18 de junio se colocó un título similar a 2019 con una tasa mensual en pesos de 2,4% (es decir, 32,92% anual) y los operadores esperan que esta nueva emisión mantenga el rendimiento en esos niveles. "Creemos que la tasa se puede licitar entre 2,6% y 2,9% mensual.

Hoy, el precio de este bono está entre u$s 101,75 y 102. Así, la tasa en dólares bajó de 4,5% a 2%. En ese momento, la Badlar estaba en el orden del 30% y la Lebac, en 47%. Hoy, la Badlar está casi en 34% y la Lebac corta, en 55%. Para mantener la relación a la que se emitió la otra vez, deberían licitar a una tasa mensual de entre 2,8% y 2,9%, que resultaría en una tasa anual de 41%", estimó Diego Falcone, head portfolio de Cohen.

Con respecto al cálculo de intereses, José Bano, gerente de asesores financieros de InvertirOnline.com, señaló: "Suponiendo que se mantienen las mismas condiciones de la última colocación del bono dual, la matemática indica que para febrero de 2020 el dólar tendría que estar por encima de los $ 40,30 para percibir la tasa de 4,5% en dólares. Si está por debajo, pagarán la tasa en pesos".