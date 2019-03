El Tesoro canceló un repo con el ICBC y las reservas cayeron u$s 500 millones

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron hoy unos u$s 533 millones como resultado de la precancelación de un repo que el Tesoro había pactado con el banco ICBC para cubrir necesidades de financiamiento de corto plazo. Esas operaciones se volvieron más caras por la suba de los costos de financiamiento que paga la Argentina en el mercado, con lo cual el Ministerio de Hacienda tiende a cancelarlas para depender de préstamos a menor tasa del FMI.

El Tesoro canceló ayer en forma anticipada un repo (apócope de "acuerdo de recompra", un préstamo de corto plazo que se hace a cambio de la emisión de bonos que funcionan como garantía y que, una vez vencido, implica la recompra de esa deuda emitida) contraído con el banco chino ICBC en octubre de 2017.

Según pudo averiguar El Cronista, el préstamo original por cerca de u$s 500 millones vencía en abril próximo y ya había sido amortizado en parte. El pago de ayer, capital más intereses, fue de u$s 356 millones.

Préstamos de corto plazo

Los repos fueron operaciones de deuda a las que supo recurrir el Tesoro para sumar divisas y engrosar las reservas del BCRA en los primeros años de mandato de Mauricio Macri, pero desde la crisis del año pasado y la suba de los costos de endeudamiento para el país esa fuente de financiamiento también se encareció. Los bonos que emite Hacienda para funcionar como garantía, Bonar 24 y Bonar 25, perdieron mucho valor en 2018 y así hicieron difícil sostener la garantía.

En esa línea, desde el Gobierno dijeron ayer que la precancelación ahorraba intereses que se iban a pagar hasta abril.

En el programa financiero 2019 la Secretaria de Finanzas había detallado que este año vencían u$s 3500 millones en repos contraídos con bancos internacionales. De esos vencimientos, u$s 1700 millones se refinanciarían y el resto no.

"En general, todo el programa financiero apunta a bajar la deuda corta en dólares, como Letes y repos, los repos son cortos y hay que ir renegociándolos", dijo Eric Ritondale de Econviews. "En ese sentido buscan ir reemplazando por deuda del FMI, que también es de corto plazo pero con un riesgo de renovación menor y que también sale más barata", agregó.

El de ayer no va a ser el último mordisco a reservas que va a causar el desarme de los repos del Tesoro. El 7 de mayo vencen u$s 1700 millones en este tipo de préstamos.

El 28 de febrero pasado el Tesoro ya había contraído deuda por u$s 2250 millones en base a acuerdos con Nomura, Goldman Sachs y Deutsche Bank, que renovaban los vencimientos de repos previos.

Las reservas terminaron ayer en u$s 67.504 millones, un retroceso de u$s 533 millones respecto del nivel al que habían quedado el viernes pasado. Las tenencias internacionales del BCRA crecen u$s 1698 millones en lo que va del año y pierden u$s 511 millones en lo que va de marzo. En breve sumarán la inyección de casi u$s 11.000 millones correspondientes al cuarto tramo del paquete de asistencia del FMI.