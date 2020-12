El S&P Merval terminó la semana con un rojo de 1,26%

Luego de un rally en noviembre, los activos argentinos se movieron con resultados mixtos en la primera semana del mes. El S&P Merval perdió 0,8% y acumuló una baja semanal de 1,26%, en torno a las 54.730 unidades.

La fortaleza de la renta variable local se vio otra vez en las cotizantes en Wall Street. Los ADRs argentinos se movieron en su mayoría en terreno positivo y llegaron a tocar el 5,6%, como es el caso de Tenaris.

"Si bien hoy no fue un buen día para la mayoría de los papeles que componen el Panel Líder, se pudo observar que dejaron a un Merval en alrededor de 54.500 y que cierra en cotizaciones levemente inferior a la semana anterior, aunque con el peso del CCL en contra que supo ejercer presión hacia abajo. Por otro lado, si nos enfocamos en los ADRs si se puede notar una buena performance por parte de estos que dejaron a un Merval medido en dólares con un alza superior al 2%", explicó Javier Rava.

En el acumulado semanal, los mejores rendimientos en la plaza local los tuvieron Telecom, con una ganancia de 7,56%, Transener, que saltó 3,6% y Cresud, con una mejora de 3,45%.

En tanto, los bonos soberanos en dólares cerraron una jornada negativa, y terminaron con bajas superiores a 1% a lo largo de toda la curva. "El flujo en bonos soberanos en dólares esta semana fue un poco mayor comparado al de la anterior. Durante estas 5 ruedas la tónica del mercado fue vendedora, aunque la parte larga de la curva fue la más castigada. Mientras que los bonos cortos sufrieron bajas de u$s 1 en promedio, los bonos largos como el 2038 o 2041 sufrieron bajas de entre u$s 1,5 y hasta u$s 2. Donde más volumen operado hubo fue en el Global2030, que volvió a rendir por encima de 16% y es por otro lado el instrumento que están usando muchos inversores locales para dolarizar cartera", explicaron analistas de Balanz.