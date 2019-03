El S&P Merval cayó casi 2% y anotó la quinta baja consecutiva

El índice porteño arrancó con un fuerte impulso, de hecho, parecía que iba a terminar como el fin de la racha negativa de las últimas cuatro ruedas. Tras alcanzar en pocos minutos un alza de 1,7%, el S&P Merval fue perdiendo potencia hasta caer en terreno negativo.

A mitad de rueda, el indicador ya se hundía 1,6% y al cierre terminó perdiendo 1,89%. Así, sumó su quinta caída seguida, toda una semana de saldos negativos.

"Hoy el mercado local abrió con cierta esperanza de rebote tras varios días de caída, pero al abrir el mercado de Nueva York (media hora más tarde que el argentino) no se validaron estos precios, lo que influyó para que se retornara al proceso de ajuste comenzado hace dos semanas en el S&P Merval", comentó Andrés Vilella Weisz, portfolio manager en Balanz.

Por su parte, Rubén Pasquali, analista de mercados de Fernández Laya, sostuvo que durante los primeros minutos de operaciones, los inversores estaban muy atentos al discurso del presidente, Mauricio Macri, en el Congreso.

"Mientras hablaba Macri prácticamente no se operaba, se empezó a negociar después. El mercado venía bajista, algo que se vio toda la semana, con un volumen muy bajo. Así, los que no tenían salida por la falta de volumen, resignó precio y salió se fue para abajo", declaró Pasquali. Y agregó: "No ayuda la polarización".

El descenso es leve si se lo compara con el 5,85% que se derrumbó entre el lunes y el jueves. Además, en febrero el S&P registró una baja de 5% que superó el 9% en dólares.

La caída de hoy es producto de resultados mixtos. Si bien las subas fueron encabezadas por los papeles de Mirgor (+1,88%), Tenaris (+1,76%) y Aluar (+0,54%), también hubo bajas relevantes. Macro perdió 3,41%, BBVA Banco Francés retrocedió 3,11% y Pampa Energía cayó 3,05%.

Por su parte, los ADRs mostraron un escenario todavía más complicado, sobre todo para los papeles bancarios. Banco Macro perdió 7,51% en Nueva York. Le siguieron mientras que Supervielle (-7,40%) y Galicia (-4,94%).

En tanto, la deuda soberana arrastró un negativo del 0,8% en promedio. El riesgo país medido por JP Morgan aumentó 25 unidades hasta los 721 puntos básicos y volvió a los niveles marcados al inicio de enero.