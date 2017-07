El Nikkei subió a máximos en una semana tras caída del yen frente al dólar

El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió hoy a un máximo en más de una semana, luego de que el dólar se fortaleciera frente al yen tras unos datos de empleo que dieron a los inversores más confianza en la fortaleza de la economía estadounidense.

El Nikkei subió un 0,8% y recuperó la franja de los 20.080,98 puntos, su nivel de cierre más alto desde el 29 de junio.

La Bolsa de Japón cerrró con avances hoy, gracias a los sectores de seguros, construcción naval, y caucho.

El mejor valor de la sesión en el Nikkei 225 fue Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (T:9104), con un alza del 5,32%, 18,0 puntos, hasta situarse en 356,5 al cierre. Le siguen Taiyo Yuden Co., Ltd. (T:6976), que avanzó un 4,10%, 72,0 puntos, para cerrar en 1.827,0, y Tosoh Corp.(T:4042), que subió un 3,48%, 41,0 puntos, hasta despedir la sesión en 1.219,0.

A la cola del índice acabó KDDI Corp, que cayó un 2,69%, es decir, 80,5 puntos, para cerrar en 2.909,0. Toshiba Corp, por su parte, recortó un 2,30%, 6,0 puntos, y cerró en 255,2, mientras que Dentsu Inc. cedió un 2,10%, 110,0 puntos, hasta acabar en 5.130,0.

Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Tokio por una diferencia de 2331 frente a 839, y 288 cerraron planos.

Las acciones de Tosoh Corp. (T:4042) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al avanzar un 3,48%, 41,0, para situarse en 1.219,0.

El Nikkei Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Nikkei 225, cayó un 0,55%, hasta 16.18.

Los futuros del petróleo crudo para entrega en agosto cayeron un 0,09%, 0,04, hasta $44,19 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en septiembre descendieron un 0,09%, 0,04, para quedarse en $46,67 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en agosto se replegaron un 0,20%, 2,40, hasta $1.207,30 la onza troy.

El USD/JPY subió un 0,26%, para situarse en 114,21, mientras que el EUR/JPY, por su parte, avanzaba un 0,28% hasta 130,26.

El índice dólar cayó un 0,01%, hasta 95,77.