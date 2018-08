El Merval y los ADRs retrocedieron con fuerza arrastrados por bancos

El Merval finalizó la última rueda de la semana bursátil con un retroceso de 2,45%, hasta situarse en las 26.277,43 unidades, presionado por firmas vinculadas al sector financiero a partir de la reestructuración de la base monetaria argentina en sus instrumentos y plazos.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los ajustes más importantes los registraron Supervielle (6,31%), Galicia (5,37%), y Metrogas (4,83%).

Más temprano, los papeles del Grupo Financiero Galicia se hundieron hasta 6,45%, tras la presentación de un balance que estuvo por debajo de las expectativas del mercado.

Además, los inversores volvieron a moverse con prudencia atentos a la investigación judicial en Argentina que salpica a políticos y empresarios por un supuesto esquema de millonarios sobornos.

Asimismo, la volatilidad de la lira turca volvió a estar en el radar del mercado.

¿Qué pasó con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la semana con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Galicia cayeron 5,63%, a 29,29 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron Supervielle (5,53%, u$s 9,39), Telecom Argentina (4,19%, u$s 17,47), e YPF (2,23%, u$s 14,89)

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 bajó 0,40%, el PR15 subió 1,56%, el Par en pesos saltó 3,92%, el Par en dólares se contrajo 0,29%, el Descuento en dólares avanzó 0,14%, el Descuento en pesos mejoró 1,11%, el PR13 se valorizó 1,01%, el AN18 sumó 0,06%,

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cayó 3,44% ($ 2,80), el TVPE (en euros) creció 3,12% ($ 165), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) escaló 3,77% ($ 165).