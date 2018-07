El Merval vuelve a terreno negativo presionado por los ADRs

El Merval quiebra una racha de dos alzas consecutivas al perder 1,12 por ciento en el arranque, hasta situarse en las 26 740.988 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las bajas más importantes las registran Metrogas (3,32%), Supervielle (2,29%), y Ternium (1,71%).

"El mercado local pierde el nivel de los 27.000 puntos y ajusta posiciones en línea con los mercados internacionales, sobre todo el Dow Jones de Industriales", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“El Merval vuelve a contagiarse del andar negativo de los ADRs en Wall Street”, añadió otra fuente de la city porteña.

El dólar mayorista mantiene la suba y gana 15 centavos. El billete se vende a $ 27,75 en el MULC y avanza 10 centavos en las pantallas del Banco Nación. Ayer, las ventas de bancos públicos ayudaron a acotar la suba.

Ayer, el Merval finalizó la jornada con una suba de 1,04%

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia negativa en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Supervielle se hunden 3,06%, a 11,38 dólares cada uno, y encabezan las pérdidas.

Las otras bajas más importantes los registran Pampa Energía (3,49%, u$s 37,04), Ternium (2,51%, u$s 35,21), y Edenor (1,85%, u$s 31,67).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en pesos baja 0,90%), el PR15 resta 0,46%, el PR13 sube 1,29%, el AN18 avanza 0,84%, y el AY24 crece 0,48%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) desciende 1,61% (3,05%), el TVPY (regido por la ley Nueva York, canje 2010) salta 2,50% ($ 143).