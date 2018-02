El Merval trepó más de 4% por un reacomodamiento de posiciones

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana treparon 13,45 por ciento, a 64,95 pesos cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que quebró una racha de tres caídas consecutivas al saltar 4,75%, hasta situarse en las 31.576,28 unidades.

"La suba fue un típico reajuste del mercado local, tras dos días sin operar por los feriados de Carnaval", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

"Wall Street operó con subas los dos días en donde el mercado local no operó. Aparte hubo un informe de un banco de inversión internacional que recomendó acciones argentinas e hizo subir los ADRs en los días que la plaza local no cotizó", recordó.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registraron Francés (10,54%), Holcim (9,46%), y Supervielle (9,13%).

El total negociado en acciones ascendió a 820.038.527 pesos, con un balance de 72 papeles en alza, 20 en baja, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,23%, el AY24 restó 0,44%, el Descuento en dólares retrocedió 0,65%, el Descuento en pesos sumó 0,24%, el Par en dólares se depreció 0,74%, el Par en pesos perdió 0,50%, el PR13 se valorizó 0,25%, y el PR15 se apreció 0,23%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se hundió 4,62% ($ 165), el TVPP (en pesos) descendió 0,58% ($ 8,60), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se desplomó 5,41% ($ 175).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con signo positivo.

En ese contexto, los papeles de Francés crecieron 5,54%, a 23,81 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Macro (3,91%, u$s 100,51), Ternium (3,58%, u$s 35,57), y Telecom Argentina (3,54%, u$s 33,66).