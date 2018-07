El Merval sumó su tercera caída presionado por el ajuste de los ADRs

El Merval sumó su tercera caída consecutiva y finalizó la semana bursátil con un retroceso de 0,71 por ciento, hasta situarse en las 26 514.158 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las bajas más importantes las registraron Supervielle (4,53%), Macro (3,66%), y Cablevisión (3,40%).

“Las principales caídas estuvieron en línea con el ajuste de los ADRs, otra vez en Wall Street”, explicó una fuente de la city porteña.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las principales firmas que cotizan en el mercado neoyorquino concluyó la jornada en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Supervielle se hundieron 3,91%, a 11,17 dólares cada uno, y encabezaron los ajustes.

Los otros retrocesos más significativos los sufrieron Macro (2%, u$s 66), Galicia (1,75%, u$s 34,72), y TGS (0,66%, u$s 14,05).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en pesos ganó 1,49%, el PR15 sumó 0,20%, el Descuento en dólares avanzó 0,93%, el AN18 mejoró 0,88%, el PR13 descendió 0,81%, y el Par en dólares se contrajo 0,24%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) perdió 2,72% ($ 143), y el TVPA (en dólares ley argentina) cayó 1,43% ($ 124).