El Merval sumó su tercera caída consecutiva

Los papeles de San Miguel cayeron 4,29 por ciento, a 113,70 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que luego de una jornada volátil sumó su tercer ajuste consecutivo al retroceder 0,73%, hasta situarse en las 26.925,07 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros retrocesos más importantes los registraron Aluar (2,97%), Siderar (2,94%), y Banco Macro (2,61%).

“Wall Street mostró un mejor tono, de la mano del amigable tono de Powell que próximamente asumirá al frente de la Fed, a pesar de lo cual los activos domésticos mostraron un comportamiento dispar ante la fuerte competencia que representan las altas tasas de las Lebacs”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“De dicha manera es que el Merval retrocedió 0,8%, dado que las energéticas continuaron en proceso de corrección, bajo un volumen que se mantuvo relativamente estable”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 490.934.357 pesos, con un balance de 48 papeles en alza, 31 en baja, y 13 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“En cambio, los bonos estuvieron más firmes a través de mejoras promedio de 0,4% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país acercándose a los 355 puntos básicos, mientras que los títulos CER se toman un descanso tras el “rally” de las últimas ruedas”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,81%, el AY24 subió 0,88%, el Descuento en dólares creció 0,79%, el Descuento en pesos avanzó 0,20%, el NF18 mejoró 1,17%, el Par en dólares se valorizó 0,86%, el Par en pesos retrocedió 0,79%, el PR13 descendió 0,63%, y el PR15 cedió 0,12%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) sumó 0,29% ($ 174,50), el TVPE (en euros) progresó 0,43% ($ 235), el TVPP (en pesos) descendió 2,27% ($ 10,75), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se hundió 1,06% ($ 186).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Cresud cayeron 2,56%, a 21,32 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Macro (-2,43%, u$s 102,63), Edenor (1,92%, u$s 44,33), y Petrobras Argentina (-1,16%, u$s 12,75).