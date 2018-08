El Merval sufrió un ajuste marginal presionado por Loma Negra

Luego de dos subas consecutivas, los inversores volvieron a moverse con cautela por factores locales y externos, y el Merval finalizó la jornada bursátil con un retroceso de 0,26 por ciento, hasta situarse en las 26.938.750 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los ajustes más importantes los registraron Loma Negra (2,75%), Metrogas (2,36%), y Supervielle (2,26%).

"Loma Negra viene esta semana bastante castigada por la incertidumbre que reina sobre la obra pública local. Eso le pega mucho al flujo de fondos futuros que puede llegar a conseguir la compañía ya que con obras paradas no está garantizada la colocación de la producción de cemento", explicó Emiliano Cabrera, equity trader de Balanz, en diálogo con El Cronista.

"Como contrapartida, Cablevisión (+3,61%, $ 304 por acción) siguió firme. La cableoperadora mostró resultados, y dejó en claro que hubo una consolidación del crecimiento de su cartera clientes y una estabilidad de ingresos", explicó .

Para Cabrera, "otro de los factores fue la caída de los cuatro bancos comerciales, Supervielle, Galicia, Francés y Macro por la reestructuración de la base monetaria argentina en sus instrumentos y plazos". "Además, el tema de los cuadernos estaría involucrando al sistema financiero y no está claro el rol que habrían jugado dichas compañías", agregó.

"Para mañana, el tipo de cambio seguirá buscando su equilibrio a partir de la oferta y demanda del mercado inmediato y de las licitaciones del Banco Central", completó Cabrera.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada bursátil en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Ternium cayeron 2,44%, hasta los 28,37 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Supervielle (1,77%, u$s 9,94), Galicia (1,39%, u$s 31,04), y Francés (1,18%, u$s 9,99).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 ganó 0,55%, el Descuento en pesos saltó 4,72%, el Descuento en dólares mejoró 1,30%, el Par en dólares restó 0,87%, el PR15 ganó 0,32%, el AN18 se contrajo 0,54%, el PR13 ascendió 0,54%, y el Par en pesos creció 0,71%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) escaló 3,57% ($ 2,90), el TVPA (en dólares ley argentina) se apreció 0,74% ($ 135), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) trepó 6% ($ 159).