El Merval sufrió la peor baja desde junio y las acciones se hundieron hasta 13,4%

Los papeles de Banco Macro se hundieron 13,44 por ciento, a 173,90 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su quinta caída consecutiva al hundirse 3,76%, hasta situarse en las 25.709,30 unidades.

Dentro del panel líder los otros ajustes más importantes los registraron Petrobras Brasil (8,20%), Central Costanera (7,30%), y Agrometal (6%).

Wall Street reanuda el tono de mayor cautela, mientras se esperan novedades respecto a la reforma tributaria de Trump, ante lo cual los activos domésticos acompañaron dicho clima externo dado que además crecen los rebalanceos de operadores a las Lebacs ante una nueva licitación.

“De dicha manera es que el Merval perdió con fuerza 3,8%, acumulando así su quinto retroceso consecutivo de la mano de las energéticas y los bancos, dado que cada vez más operadores vislumbran la demorada corrección y prefieren devengar la “super-tasa” de las Lebacs”, sostuvo el analista Gustavo Ber.

El total negociado en acciones ascendió a 814.550.656 pesos, con un balance de 80 papeles en baja, 11 en alza, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos continuaron en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares, con el riesgo país expectante en los 380 puntos básicos, dado que los inversores también se encuentran más tentados actualmente por el atractivo ‘carry-trade’ que ofrecen las Lebacs”, añadió Ber.

Entre los bonos, el AN18 perdió 0,51%, el AY24 bajó 0,15%, el Descuento en dólares sumó 0,02%, el Descuento en pesos mejoró 0,28%, el Par en dólares retrocedió 0,16%, y el PR13 se contrajo 0,56%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) subió 0,82% ($ 183,49), el TVPE (en euros) creció 5% ($ 233,10), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se valorizó 1,57% ($ 194).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Banco Macro se hundieron 13,48%, a 98,61 dólares cada uno, y lideraron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Cresud (-4,36%, u$s 20,64), Telecom Argentina (-4,30%, u$s 31,16), y Petrobras Argentina (-4,03%, u$s 12,15).