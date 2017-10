El Merval subió y superó por primera vez en su historia los 27.000 puntos

Los papeles de TGN escalaron 7,77 por ciento, a 67,30 pesos cada uno y lideraron las alzas dentro del Merval, que retomó la senda alcista tras la toma de ganancias de ayer al crecer 2,03%, hasta situarse en las 27.015,49 unidades. De está manera por primera vez en su historia superó los 27.000 puntos y volvió a cerrar en récord.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Comercial del Plata (5,34%), TGS (4,84%), y Distribuidora de Gas Cuyana (4,18%).

"El Merval se recuperó de la pequeña toma de ganancias que registró ayer y retomo la senda alcista con nuevo récord en pesos", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

En lo que va del año, el Merval acumula un salto de 59,69%.

Para Trella, "tras subir 10,5% en septiembre, octubre comenzó muy auspicioso también para el Merval que con el cierre positivo de hoy acumula una suba del 3,61% en lo que va del mes".

"Creemos que vamos a ver una mayor selectividad en el Merval de acá a las elecciones de octubre", completó.

El total negociado en acciones ascendió a 823.650.894 pesos, con un balance de 61 papeles en alza, 23 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval renovó su récord nominal en pesos al saltar 1,26%, hasta situarse en las 26.681,87 unidades.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 subió 0,26%, el AY24 ascendió 0,25%, el Descuento en dólares ganó 0,55%, el Descuento en pesos bajó 0,23%, el NF18 creció 1,09%, el Par en dólares saltó 1,14%, y el PR13 mejoró 1%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se valorizó 3,75% ($ 195,05), el TVPP (en pesos) saltó 5,35% ($ 12,80), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) subió 2,16% ($ 201), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) escaló 5,29% ($ 199).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia alcista.

En ese contexto, los papeles de TGS saltaron 3,53%, a 21,68 dólares cada uno, y lideraron los avances.

Las otras subas más importantes las registraron los ADRs de Edenor (2,29%, u$s 42,50), Irsa Inversiones y Representaciones (1,97%, u$s 25,34), y Galicia (1,57%, u$s 53,79).