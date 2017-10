El Merval subió sin importarle el crecimiento "inesperado" del IPC

Los papeles de Comercial del Plata crecieron 3,73 por ciento, a 4,45 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que concluyó en terreno positivo -pese al avance del dato de inflación de septiembre- al ganar 0,69%, hasta situarse en las 27.075,07 unidades.

“El mercado esperaba un dato de inflación (IPC) cercano al 1,6% para septiembre, pero luego casi no varió tras conocerse el dato oficial, que alcanzó una suba de 1,9% respecto al mes anterior", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

En lo que va del año, el IPC elaborado por el INDEC acumula una suba del 17,6%.

"Aunque sí seguramente el mercado va a seguir de cerca más que nada ahora la licitación del martes de Lebacs”, deslizó.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron San Miguel (2,57%), Cresud (2,47%), y Petrolera Pampa (2,25%).

Según Trella, “de acá a las elecciones vamos a ver un mayor nivel de volatilidad en las acciones, y una mayor selectividad sobre todo entre sectores”.

“Para mañana seguramente tengamos un Merval muy activo teniendo en cuenta el feriado del lunes, ya que los mercados internacionales si operaran”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 557.114.654 pesos, con un balance de 54 papeles en alza, 23 en baja, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos tuvieron una buena jornada, donde lo más destacado paso por los bonos en dólares del tramo medio y largo de la curva. Un detalle a tener en cuenta es que mañana es la última rueda antes de licitación de Lebacs del día martes, ya que el lunes es feriado”, precisó Trella.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,21%, el AY24 avanzó 0,79%, el Descuento en dólares sumó 0,69%, el Descuento en pesos cedió 0,06%, el NF18 bajó 0,15%, el Par en dólares se valorizó 0,49%, el Par en pesos cayó 0,94%, el PR13 subió 0,72%, y el PR15 mejoró 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se incrementó 0,21% ($ 193,40), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) saltó 0,50% ($ 2,01%).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de Francés crecieron 1,99%, a 21,54 dólares cada uno, y encabezaron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Galicia (1,25%, u$s 53,66), Globant (1,17%, u$s 42,39), y Ternium (1,14%, u$s 31,17).

¿Qué pasará mañana?

Trella precisó que “en los Estados Unidos continuará la presentación de balances corporativos, entre los que se destacan los de Bank of América, Wells Fargo, entre otros”.

“Además se conocerán datos relevantes de la economía de los Estados Unidos. Se publicara el dato de inflación de septiembre y ventas minoristas de septiembre”, completó.