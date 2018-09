El Merval subió 4,17%: muy cerca del pico histórico pero aún muy atrás en dólares

Ante una mayor demanda inversora, el Merval escaló 4,17%, cerró en 34.498,61 y encadenó su séptima suba consecutiva que lo dejó a menos de 2% de sus niveles históricos registrados a fines de enero: un aumento de esa magnitud le permitirá llegar al récord. Pero, con la medición en dólares, el panorama es distinto.

Estas siete valorizaciones diarias al hilo le permitieron al panel líder de la Bolsa porteña ganar más de 18%. Si mañana logra un incremento mayor a 1,87% superará el pico de 35.141 del 25 de enero.

No obstante, medido en dólares, el Merval está muy lejos de sus mejores días: con esta suba alcanzó el nivel de los u$s 900, prácticamente la mitad del valor que tenía el 24 de enero, que era de u$s 1796, debido al aumento de 100% que el dolar experimentó desde esa fecha.

Con el retroceso de la divisa norteamericana, el panel líder hoy registró un avance de 7% en dólares.

Panel verde

Los principales aumentos se observaron en Loma Negra (+14,50%), Metrogas (+9,18%), Banco Macro (+9,03%), Grupo Galicia (+8,64%), Pampa Energía (+8,62%) y Grupo Supervielle (+7,97%).

En la otra punta, sólo dos acciones terminaron en baja: Tenaris perdió 2,73% y Petrobras cayó 2,15%.

"Continúa sostenida la demanda por los activos domésticos, dado que los inversores desde el exterior apuestan decididamente por el combo 'FMI II + Presupuesto', y así es que buscan aprovechar el excesivo castigo que venían acumulando las valuaciones luego del 'sell-off'", señaló un reporte del Estudio Ber.

Y añadió: "Que estén apostando a dichas positivas expectativas se traduce en que operan con el rumor, a fin de descontarlo en las cotizaciones antes de que se confirme que se despejaría el programa financiero, más allá de que el escenario político, económico y social aún resultará complejo y requerirá de fuerte compromiso para una satisfactoria implementación."

Ayer la Bolsa porteña concluyó con un alza de 3,15% y alcanzó los 33.118,35 puntos, nuevamente con las apuestas dirigidas especialmente hacia los bancos y las energéticas.

La suba comenzó el miércoles 11, cuando el Merval se encontraba en 29.163 unidades. Desde entonces, no paró de subir, con incrementos superiores al 3% en las últimas cuatro jornadas.

¿Qué pasó con los ADRs?

En consonancia con lo ocurrido en el mercado doméstico, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron una suba generalizada: 15 de las 16 firmas que componen el panel terminaron en alza.

Los principales aumentos los disfrutaron Grupo Financiero Galicia (+12,53%), Banco Macro (+12,47%), Pampa Energía (+11,56%) y BBVA Banco Francés (+9,29%).

La única acción que cerró en baja fue la de Globant, que cayó 1,69%.