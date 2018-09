El Merval subió 13,5% en seis ruedas y superó los 33.000 puntos

La Bolsa porteña concluyó con un alza de 3,15% y alcanzó los 33.118,35 puntos, suba con la que extendió su racha a seis jornadas en verde en las que acumula una valorización de 13,5%.

La suba comenzó el miércoles 11, cuando el Merval se encontraba en 29.163 unidades. Desde entonces, no paró de subir, con incrementos superiores al 3% en las últimas tres jornadas.

El analista financiero Rubén Pasquali remarcó que la suba experimentada en las últimas sesiones está muy lejos de compensar el desplome medido en dólares que sufrió el Merval a lo largo del año.

"El Merval tiene un retraso relativo monstruoso. Para tener una idea de la magnitud de la caída, en enero había llegado en dólares a los u$s 1800. Con la caída, aterrizó muy cerca de los u$s 600. Hoy, con el dólar en este nivel, estamos hablando de un Merval cerca de los u$s 850, o sea que aunque hipotéticamente alcance los u$s 1000 todavía le va a faltar un 80% más para llegar a los niveles de enero", dijo en diálogo con El Cronista.

Sin embargo, Pasquali consideró que la suba del Merval en las últimas rondas puede ser una señal de optimismo del mercado para la actividad económica para mediados de 2019.

"Esto que estamos empezando a ver me da la sensación como que el mercado de alguna manera con los precios nos está diciendo que está viendo una luz al final del túnel, allá lejos, recién para 2019", señaló.

Las energéticas, a la cabeza

Hoy entre las principales alzas treparon los papeles de Edenor (+12,28%), Metrogas (+9,94%), Transportadora de Gas del Norte (+8,56%) y BYMA (+7,61%).

En el otro extremo, solo bajaron las acciones de Tenaris (-2,07%), Transportadora de Gas del Sur (-0,89%), Petrobras (-0,47%) y Aluar (-0,49%).

Ayer el índice subió 3,05% en lo que fue su quinto incremento consecutivo con el que alcanzó niveles máximos desde el 21 de marzo, hace casi seis meses. La jornada estuvo signada por la volatilidad del dólar ante un millonario vencimiento de Lebac.

Por su parte, el dólar mayorista arrancó la rueda con una suba de 15 centavos que lo llevó a tocar los 39,79 pesos en el MULC. Fue allí que el Banco Central (BCRA) decidió intervenir con ventas en contado y en futuros en los plazos más próximos, tal como lo hizo en las últimas dos ruedas.

¿Qué pasó con los ADRs?

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con un alza generalizada y significativa. Catorce de las dieciséis firmas registraron incrementos.

Los aumentos más robustos los experimentaron Edenor (+16,74%), BBVA Banco Francés (+15,52%) y Pampa Energía (+6,80).

Las únicas bajas de la jornada fueron de las acciones de Ternium (-1,37%) y Tenaris (-0,73%).