El Merval se contagia del pesimismo externo ante el derrumbe de la lira turca

Los papeles de Mirgor caen 5,31 por ciento, a 325 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que retrocede 1,57%, hasta situarse en las 26.483.60 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros ajustes más importantes los registran Macro (4,83%), Metrogas (4,67%), y Gas Cuyana (4,49%).

“Obviamente el Merval se mueve bajo presión, y hoy todo es atribuíble a la situación externa. La lira turca se desploma 15% y arrastra al resto de los emergentes”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con El Cronista.

“Lo más preocupante sigue siendo la caída de los bonos cortos en dólares, lo que impactó en la prima del riesgo país a nivel local”, añadió.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 0,87%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con claro signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Francés se hunden 10,23%, hasta los 10,96 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Macro (8,45%, u$s 51,30), Irsa Propiedades Comerciales (8,12%, u$s 28,50), y Supervielle (7,30%, u$s 10,92).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en pesos se hunde 2,89%, el PR15 pierde 1,29%, el Descuento en dólares cae 3,86%, el Par en pesos se derrumba 3,57%, el AN18 asciende 3,71%, el AY24 sube 0,36%, el Par en dólares retrocede 2,99%, y el PR13 resta 1,31%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cede 0,36% ($ 137), y el TVPP (en pesos) cae 14,28% ($ 2,40), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) resta 2,77% ($ 140)