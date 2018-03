El Merval se contagia del mal clima externo y prolonga su racha negativa

Los papeles de Central Costanera caen 2,77 por ciento, a 17,55 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que prolonga su racha negativa al caer 2,30% a media sesión, hasta situarse en las 31.805,67 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran Francés (2,73%), Holcim (2,57%), y Consultatio (2,57%).

“El gran enemigo del mercado en el corto plazo es la FED. Cada vez que veamos un indicio de aceleración en la política de tasas va a generar incertidumbre, que lleva a la volatilidad del mercado”, explicó Ramiro Marra, CSO de Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

“En Wall Street bajan fuerte las tecnológicas por Facebook y eso se traslada a la Argentina. Igual el volumen de operaciones sigue siendo muy bajo”, deslizó otra fuente de la city porteña.

El total negociado en acciones asciende a 174.919.159 pesos, con un balance de 63 papeles en baja, 8 en alza, y 3 sin registrar cambios en su cotización.

“También hay ruido con lo del Anses por el rumor de desarme de fondos, que generó miedo en el mercado . No obstante, algunos analistas creen que sería una tontería que se tomara esa decisión”, deslizó la fuente.

El viernes pasado, el Merval retrocedió 0,47% y sumó su cuarta caída consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 sube 0,16%, el AY24 baja 0,20%, el Descuento en dólares resta 0,66%, el Descuento en suma 0,23%, el Par en dólares retrocede 0,74%, el PR13 cede 0,60%, y el PR15 desciende 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) mejora 0,61% ($ 166), y el TVPP (en pesos) se hunde 4,71% ($ 8,10).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Edenor caen 4,74%, a 56,22 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de TGS (-3,92%, u$s 20,36), Francés (-2,89%, u$s 22,85), y Globant (-2,61%, u$s 51,90).