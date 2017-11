El Merval revierte las ganancias del arranque y prolonga su racha bajista

Los papeles de Comercial del Plata caen 5,34 por ciento, a 4,61 pesos y lideran los ajustes dentro del Merval, que revierte la tendencia positiva del arranque al retroceder 2,23% a media rueda, hasta situarse en las 27.327,93 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran YPF (3,98%), TGS (3,23%), Autopistas del Sol (3,13%), y Macro (3,08%).

“El Merval opera en baja en sintonía con los principales ajustes que se registran en las bolsas del mundo como, por ejemplo, Wall Street y los mercados europeos”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“Se observa un aumento de la volatilidad a nivel global”, añadió.

Por su parte, Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores S.A., precisó que "hay una toma de ganancias después de varias jornadas de suba.

"Las expectativas para adelante siguen siendo positivas y la realidad de los balances convalidó esas expectativas", añadió.

Según Acuña, "hoy las Lebacs rindiendo entre 27,5% y 29% pueden estar acentuando la baja. Pero no creo que cambie la tendencia alcista del mercado local".

"Para adelante vemos menos inflación y por ende menos tasa, entonces las acciones serán un buen refugio más teniendo en cuenta que serán de los pocos activos que conservarán la exención. La caída de hoy es sin volúmen", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 202.634.395 pesos, con un balance de 63 papeles en baja, 20 en alza, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,21%, el AY24 cae 0,30%, el Descuento en dólares gana 0,14%, el Descuento en pesos resta 0,61%, el Par en dólares pierde 0,49%, el Par en pesos desciende 0,30%, el PR13 se desvaloriza 0,52%, y el PR15 se contrae 0,21%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) gana 0,39%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street registran las bajas más importantes.

En ese contexto, los papeles de YPF caen 3,77%, a u$s 23,20 cada uno, y encabezan las pérdidas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Galicia (-3,11%, u$s 52,63), Macro (-2,93%, u$s 117,48), y TGS (-2,87%, u$s 20,30).