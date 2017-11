El Merval retrocedió 3% y sumó su tercera caída consecutiva

Los papeles de Comercial del Plata cayeron 7,60 por ciento, a 4,50 pesos y lideraron los ajustes dentro del Merval, que sumó su tercera caída consecutiva al perder 2,99%, hasta situarse en las 27.116,99 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Aluar (-5,94%), Los Andes (-5,56%), y Central Costanera (-5,44%).

“Se observó una alta volatilidad. Ni los buenos resultados corporativos que se presentaron en la semana lograron cambiar la inercia bajista y la selectividad”, remarcó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

“El índice líder de esta manera perdió el nivel de los 28.000 puntos con una baja del volumen operado ($ 800 millones del día jueves a $ 551 millones)”, añadió .

El total negociado en acciones ascendió a 544.721.556 pesos, con un balance de 71 papeles en baja, 22 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

De esta forma, el Merval acumula una pérdida de 2,93% en lo que va de noviembre, mientras que muestra una ganancia de 60,28% en el año.

“Más allá de las últimas bajas que se dieron en el Merval se presentaron algunos balances que mostraron interesantes números como en el caso de YPF, Banco Macro y Transener”, puntualizó Trella.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos cerraron con bajas en un contexto donde la tasa del tesoro de Estados Unidos a 10 años subió hasta un rendimiento del 2,4% y el dólar registró una nueva baja”, precisó.

“Además, el martes el BCRA aumento su tasa de política monetaria a 28,75% desde 27,75%, esto trajo aparejado una suba de los rendimientos de las Lebacs en todos los plazos de la curva el día miércoles”, recordó.

Entre los bonos, el AN18 retrocedió 0,36%, el AY24 cayó 0,94%, el Descuento en dólares cedió 0,17%, el Descuento en pesos bajó 0,61%, el Par en dólares restó 0,73%, el Par en pesos descendió 0,30%, y el PR15 se depreció 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrajo 1,69% ($ 175), el TVPP (en pesos) ganó 1,08% ($ 11,68), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se hundió 3,94% ($ 183).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Cresud cayeron 3,30%, a u$s 21,44 cada uno, y encabezaron las pérdidas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Galicia (-3,27%, u$s 52,54), Irsa Inversiones y Representaciones (-3,17%, u$s 27,72), y Pampa Energía (-3,02%, u$s 64,81).

¿Qué pasará la próxima semana?

“El martes habrá licitación de Lebacs y las expectativas están en ver qué nivel de tasas de convalidan teniendo en cuenta las subas que registraron en la semana en el secundario”, remarcó Trella.

Además, “el martes se conocerá el dato de inflación de octubre, un dato que será muy seguido de cerca por el mercado y por el BCRA. Eurozona”.

“Se conocerán datos sensibles de la economía de la zona euro. El dato de producción industrial, PBI y el dato de inflación. Además, estará la temporada de balances en la Bolsa Local. Las empresas tienen tiempo hasta el 13 de noviembre para presentar los balances corporativos”, completó.